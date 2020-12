Webcam Trust Tyro: FullHD e in super sconto su Amazon

Siamo ancora in un periodo in cui le webcam rappresentano l’unico modo per permettere una comunicazione visiva tra parenti, amici e colleghi. In questi mesi la domanda ha decisamente superato l’offerta, ma ormai tutto pare essersi stabilizzato e alcune aziende hanno iniziato a mettere in sconto i loro prodotti di punta. In questo caso parliamo di Trust che mostra la sua webcam Tyro in grande offerta su Amazon con uno sconto del 29% sul prezzo di listino facendo scendere il prezzo finale a quota 49,99 euro.

Webcam Trust Tyro: caratteristiche tecniche

Il celebre produttore di dispositivi hi-tech per computer ha deciso di ritagliarsi una buona fetta del mercato proponendo prodotti dal rapporto qualità/prezzo molto aggressivo. Questa webcam Tyro non fa certamente eccezione e consiste in un dispositivo che riesce a riprendere immagini con una risoluzione FullHD da 1920 x 1080 pixel. Tra le caratteristiche principali troviamo la correzione automatica del bianco che consente di trasmettere immagini nitide e ben calibrate cromaticamente.

Non è presente un software, quindi il dispositivo è praticamente Plug & Play, ovvero che vi basterà collegarla ad una porta USB e sarà pronta all’uso senza alcuna installazione driver o di utility. Presente in confezione anche un comodo treppiedi: la webcam può essere fissata direttamente al monitor tramite una base a clip, oppure potremo comodamente posizionarla sulla scrivania in modo da ottenere un angolo di ripresa più comodo in caso di presentazioni o di eventi in live streaming di vario genere. La webcam naturalmente è compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams e Skype.

Al prezzo attualmente di 49,99 euro su Amazon, con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino, si attesta come uno dei migliori prodotti disponibili al momento che può essere scelto anche come gradito regalo di Natale.