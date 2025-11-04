Website Builder Hostinger all'80% di sconto Black Friday: crei il tuo sito con l'AI

Il periodo del Black Friday è il momento migliore per dare finalmente vita al tuo progetto con il website builder di Hostinger. Ora con sconti fino all’80% puoi avere un pacchetto completo che ti permetta di creare il tuo sito velocemente con l’intelligenza artificiale, con dominio incluso e diverse altre funzioni.

Una piattaforma che nasce dunque per chi vuole mettere online un progetto personale senza complicazioni o competenze tecniche. Ti basterà quindi descrivere in poche frasi la tua idea e le tue esigenze e l’AI genererà subito un sito unico, completo di testi, immagini e struttura seguendo le tue indicazioni.

Puoi richiedere tutte le modifiche che vuoi, ma anche attingere a un catalogo di oltre 150 template professionali realizzati da designer professionisti. Sfruttando l’editor “drag and drop“, poi, potrai spostare elementi, modificare colori, fonti e layout semplicemente con il mouse e senza conoscenze di programmazione o web design.

Incluso nel prezzo avrai un nome di dominio gratuito e anche 3 mesi extra di servizio che rendono l’abbonamento ancora più conveniente con la promozione del Black Friday.

Tra le altre cose, avrai uptime del 99,9%, certificati SSL inclusi, backup automatici e server ottimizzati per velocità e stabilità, insieme a SEO ottimizzato, possibilità di e-commerce integrato e un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Insomma, un sito bello da vedere, pronto in pochi minuti e anche sicuro e velocissimo. Cosa aspetti?