 Website Builder Hostinger all'80% di sconto Black Friday: crei il tuo sito con l'AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Website Builder Hostinger all'80% di sconto Black Friday: crei il tuo sito con l'AI

Con il website builder di Hostinger creare il tuo sito web non sarà mai stato così semplice: bastano due minuti.
Website Builder Hostinger all'80% di sconto Black Friday: crei il tuo sito con l'AI
Informatica Cloud & Hosting
Con il website builder di Hostinger creare il tuo sito web non sarà mai stato così semplice: bastano due minuti.

Il periodo del Black Friday è il momento migliore per dare finalmente vita al tuo progetto con il website builder di Hostinger. Ora con sconti fino all’80% puoi avere un pacchetto completo che ti permetta di creare il tuo sito velocemente con l’intelligenza artificiale, con dominio incluso e diverse altre funzioni.

Attiva Hostinger Website Builder

Website builder hostinger piani sconto

Una piattaforma che nasce dunque per chi vuole mettere online un progetto personale senza complicazioni o competenze tecniche. Ti basterà quindi descrivere in poche frasi la tua idea e le tue esigenze e l’AI genererà subito un sito unico, completo di testi, immagini e struttura seguendo le tue indicazioni.

Puoi richiedere tutte le modifiche che vuoi, ma anche attingere a un catalogo di oltre 150 template professionali realizzati da designer professionisti. Sfruttando l’editor “drag and drop“, poi, potrai spostare elementi, modificare colori, fonti e layout semplicemente con il mouse e senza conoscenze di programmazione o web design.

Incluso nel prezzo avrai un nome di dominio gratuito e anche 3 mesi extra di servizio che rendono l’abbonamento ancora più conveniente con la promozione del Black Friday.

Attiva Hostinger Website Builder

Tra le altre cose, avrai uptime del 99,9%, certificati SSL inclusi, backup automatici e server ottimizzati per velocità e stabilità, insieme a SEO ottimizzato, possibilità di e-commerce integrato e un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Insomma, un sito bello da vedere, pronto in pochi minuti e anche sicuro e velocissimo. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto

Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto
Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%

Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%
Hostinger: dominio gratis e 80% di sconto per il Black Friday

Hostinger: dominio gratis e 80% di sconto per il Black Friday
Serverplan: sconto del 50% sui VPS Hosting fino al 31 ottobre

Serverplan: sconto del 50% sui VPS Hosting fino al 31 ottobre
Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto

Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto
Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%

Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%
Hostinger: dominio gratis e 80% di sconto per il Black Friday

Hostinger: dominio gratis e 80% di sconto per il Black Friday
Serverplan: sconto del 50% sui VPS Hosting fino al 31 ottobre

Serverplan: sconto del 50% sui VPS Hosting fino al 31 ottobre
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
4 nov 2025
Link copiato negli appunti