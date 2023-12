WebSite X5 di Incomedia: la soluzione per un sito web professionale

Incomedia, azienda all’avanguardia nella creazione di soluzioni digitali, pone nelle mani degli utenti la possibilità di dare vita a siti web professionali con il rivoluzionario software WebSite X5.

Questo strumento all’avanguardia rende il processo di creazione del sito web un’esperienza intuitiva, abbattendo le barriere delle competenze tecniche avanzate.

Il prezzo di accesso a questa potente piattaforma, WebSite X5, è incredibilmente competitivo, fissato a soli 89,95 euro.

Questa cifra include una licenza completa, che abbraccia un pacchetto di servizi essenziali: hosting, aggiornamenti per 12 mesi e un supporto tempestivo attraverso il servizio di Assistenza Prioritaria. Questo impegno costante assicura un’esperienza di creazione e gestione del sito senza intoppi.

WebSite X5 di Incomedia: i dettagli della piattaforma

L’adattabilità di WebSite X5 emerge nella scelta della versione più in linea con le esigenze dell’utente, che possono variare dalla creazione di un sito vetrina molto semplice a un sofisticato e-commerce o blog.

La versione più recente (2023.2) si distingue per l’introduzione di una funzione particolarmente utile: il correttore ortografico, un alleato indispensabile per eliminare errori di ortografia e battitura.

Il processo creativo prende il via scegliendo se iniziare da zero oppure optare per uno dei tanti template disponibili.

La personalizzazione è utile se vuoi rispecchiare le tue preferenze, consentendo modifiche alla disposizione dei colori, delle immagini e altri elementi. A prescindere dalla scelta iniziale, con WebSite X5 puoi creare una versione del sito ottimizzata per navigare sui dispositivi mobili.

Il primo passo coinvolge la definizione delle pagine da includere nel progetto, dall’indispensabile home page a sezioni come “Chi siamo”, un blog con le ultime notizie e una pagina dedicata ai contatti e alla privacy. WebSite X5 consente l’espansione del progetto quando vuoi, adattandosi alle mutevoli esigenze dei professionisti.

In conclusione, WebSite X5 di Incomedia è senza dubbio la soluzione ideale per chi ambisce a creare un sito web professionale con facilità e flessibilità, a soli 89,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.