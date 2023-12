WebSite X5 Evo: la soluzione semplice per siti web e e-commerce

WebSite X5 Evo è un software che consente di creare siti web, blog e negozi e-commerce in pochi semplici passi. Con la sua vasta gamma di funzionalità e la semplicità d’uso, WebSite X5 Evo si presenta come una soluzione eccellente per creare siti web professionali con facilità.

WebSite X5 Evo offre la possibilità di creare siti web responsive e negozi online completi, con funzionalità avanzate come i pagamenti con carta di credito.

È possibile scegliere tra 500 modelli personalizzabili, per creare siti web che rispecchiano al meglio il brand, in alternativa è possibile crea un proprio template da zero per rendere unico e originale il progetto.

Con la possibilità di gestire fino a 10.000 pagine, il software si adatta a progetti di qualsiasi dimensione, dai piccoli siti personali ai grandi portali aziendali. Inoltre, la libreria di 700.000 immagini royalty free disponibili facilita la creazione di contenuti visivi accattivanti senza costi aggiuntivi.

Il software offre anche la possibilità di aggiungere pulsanti social per integrare facilmente i siti web con i social media, un aspetto sempre più importante nel marketing digitale. Per le aziende o gli individui che operano in ambito internazionale, c’è anche la funzione per creare siti multilingue, ampliando il potenziale pubblico.

Per quanto riguarda l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), WebSite X5 Evo produce un codice SEO-friendly, un aspetto cruciale per garantire che i siti web siano facilmente rintracciabili su Google e altri motori di ricerca. Il software include anche una libreria di elementi grafici e app, oltre a un FTP integrato per la pubblicazione online, semplificando il processo di caricamento dei siti web su internet.

WebSite X5 Evo ha un costo di 89,95€, che include 12 mesi di aggiornamenti e permette di creare un numero illimitato di siti web. Per conoscere l’offerta completa di WebSite X5 Evo clicca qui.

