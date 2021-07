Wechip W1: provaci tu a scrivere una password sulla tv

Quante volte per scrivere una password sulla tua smart tv hai dovuto impazzire scorrendo su tastiere virtuali a schermo, impiegando molto tempo e sperando di non sbagliare anche un solo carattere per non dover rifare tutto da capo? La soluzione, per quanto semplice, non sempre è nota: è sufficiente infatti un telecomando ad hoc per poter interagire con l'interfaccia in modo semplificato grazie ad una tastiera nascosta che ti regala la magia di un formato QWERTY ogni volta che è richiesta una digitazione.

Un telecomando così:

Wechip W1 è una di queste soluzioni. Oggi è in offerta speciale con lo sconto del 15%, ma in ogni caso con cifre che si aggirano sui 15 euro è possibile portarsi sul divano la soluzioni a molti grattacapi. Quando aperta, si tratta di una vera e propria tastiera sulla quale poter comodamente digitare le proprie password, ricerche o quant'altro; quando chiusa, diventa un telecomando di facile utilizzo con pulsanti e puntamento di tipo “air mouse”.

Per il funzionamento è sufficiente inserire l'apposito ricevitore USB nella smart tv o nel tv box in uso, quindi si procede con l'apprendimento remoto. Da quel momento si ha a disposizione un telecomando multifunzione che non ha paura dei moduli da compilare: ci pensa la tastiera a 45 pulsanti a facilitare ogni interazione. Le funzioni del telecomando sono invece assolte da un sensore inerziale a 6 assi di estrema sensibilità, in grado di leggere i movimenti della mano e rispondere conseguentemente a schermo attraverso puntatore dedicato.

La scheda tecnica del telecomando Docooler Wechip W1 promette piena compatibilità con sistemi Android, Windows, Linux, smart tv, android tv, PC all-in-one, proiettori e altro ancora. Massima adattabilità, insomma, per diventare una soluzione valida in qualsiasi situazione. Punta, premi, scrivi.