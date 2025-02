Weekend a Barcellona: solo 117€ per volo+hotel con eDreams

La bella stagione sta finalmente arrivando: hai già pensato a dove andrai nella tua prossima vacanza? Se per le ferie estive manca ancora molto, la primavera con i suoi ponti è ormai alle porte e può rappresentare l’occasione perfetta per un weekend di svago, relax e divertimento. Grazie alle offerte volo+hotel di eDreams, ad esempio, ti puoi concedere un fine settimana a Barcellona con prezzi da soli 117 euro a persona, l’occasione perfetta per immergerti nella cultura catalana, visitando la maestosa Sagrada Familia di Gaudí, l’opera d’arte modernista Casa Batlló e i colori del fiabesco Parc Güell.

eDreams ti fa risparmiare con i pacchetti volo+hotel

Si tratta dell’agenzia di viaggio online che raccoglie e aggrega le migliori tariffe provenienti da oltre 690 compagnie aeree low cost e tradizionali, aggiungendo più di 2,1 milioni di alberghi, creando così in pochi secondi pacchetti personalizzati in base alle esigenze di ognuno. Per trovare la tua destinazione, vai sulla piattaforma, indica le date che preferisci e scegli tra le città di 44 paesi di tutto il mondo. Poi, non dovrai fare altro che preparare le valigie.

In caso di necessità potrai sempre rivolgerti al servizio di assistenza, pronto a rispondere 24/7 per esigenze relative, ad esempio, alla fatturazione, alla procedura di check-in, alla modifica dell’itinerario, ai dettagli dei passeggeri o alla cancellazione dei voli. Volendo, c’è anche il programma di abbonamento Prime con vantaggi esclusivi già scelto da milioni di persone.

eDreams propone offerte anche sull’autonoleggio. Grazie al motore di ricerca integrato, la piattaforma ti permette di cercare il veicolo più conveniente in base alle tue esigenze. Devi solo inserire località e data di ritiro, specificando poi fino a quando ne avrai bisogno. Dopo pochi secondi ti mostrerà tutte le alternative a disposizione, consentendoti di scegliere tra vari modelli e tariffe.