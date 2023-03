Wellmania: come vedere la nuova serie in streaming

Metà commedia e metà drama: così potremmo descrivere Wellmania, la nuova serie disponibile da oggi e che puoi guardare subito in streaming su Netflix (incluso nell’offerta Sky Q). Una produzione australiana, ma interamente doppiata in italiano, la cui prima stagione è composta da un totale pari a otto episodi.

La serie Wellmania è in streaming: guardala subito

Non scendiamo troppo nei dettagli in merito alla trama per non rovinare la sorpresa e per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler. Ci limitiamo a proporre di seguito il trailer ufficiale pubblicato dalla piattaforma, anticipato da una breve sinossi.

Un problema di salute costringe una foodwriter a rivedere le proprie abitudini smoderate e a intraprendere un percorso di guarigione estremo.

Celeste Barber (già vista in The Letdown e Burke & Wills, nonché molto seguita su Instagram) interpreta la protagonista principale, alle prese con la convocazione a diventare giudice di un programma dedicato alla cucina. Al suo fianco, nel cast di attori, trovano posto anche JJ Fong, Genevieve Mooy, Lachlan Buchanan, Remy Hii, Alexander Hodge, Simone Kessell, Virginie Laverdure e Johnny Carr.

