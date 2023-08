Come vedere West Ham-Chelsea in diretta streaming

West Ham-Chelsea, in scena domenica 20 agosto alle ore 17:30 nella cornice del Olympic Stadiumm, nel Parco Olimpico di Londra, è quasi un derby per le due squadre della capitale inglese: la puoi vedere in streaming su NOW. Lo spettacolo della Premier League da gustare su qualsiasi dispositivo.

Premier League: guarda West Ham-Chelsea in streaming

La classifica della massima divisione d’oltremanica vede entrambi i club fermi a un solo punto dopo la prima giornata. Hanno pareggiato rispettivamente contro l’AFC Bournemouth (1-1) e contro il Liverpool (sempre 1-1). La volontà è quella di iniziare a fare sul serio, allungando le mani su una vittoria e definendo così le proprie ambizioni per la nuova stagione.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su NOW con la telecronaca in italiano.

I due allenatori, Moyes e Lampard, sono chiamati a studiare la strategia migliore per uscire a testa alta dall’incontro. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

West Ham (4-2-3-1): Areola, Emerson, Aguerd, Zouma, Coufal, Paqueta, Soucek, Benrahm, Fornals, Bowen, Antonio;

Chelsea (3-4-3): Sanchez, Disasi, Silva, Colwill, James, Enzo, Gallagher, Chilwell, Sterling, Jackson, Mudryk.

I Blues sono i grandi favoriti secondo il pronostico dei bookmaker. Attenzione però al fattore campo e allo stato di forma che, a inizio stagione, potrebbe far scivolare anche le grandi.

