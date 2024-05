Western Digital annuncia SSD da 8 TB e HDD da 6 TB

Western Digital ha annunciato nuove unità di storage per gli utenti che necessitano di capacità molto elevate. Chi cerca anche le massime prestazioni può acquistare il SanDisk Desk Drive da 8 TB (c’è anche un modello da 4 TB), un SSD esterno alimentato. Il produttore statunitense ha inoltre svelato quattro hard disk portatili da 6 TB delle serie My Passport, Sandisk Professional G-DRIVE ArmorATD e WD_BLACK P10 Game Drive.

Specifiche e prezzi di SSD e HDD

Il SanDisk Desk Drive da 8 TB può essere utilizzato per conservare file di grandi dimensioni e foto/video ad altissima risoluzione, sfruttando eventualmente il software di backup incluso. È quindi indirizzato ai creatori di contenuti e ai professionisti aziendali.

Le dimensioni sono 99,2×99,2×40,2 millimetri. Sul retro ci sono la porta USB Type-C e il connettore per l’alimentazione. L’interfaccia è USB 3.2 Gen 2. Le prestazioni massime sono 1.000 MB/s in lettura sequenziale e 900 MB/s in scrittura sequenziale. La formattazione predefinita è exFAT per garantire la compatibilità con macOS. Il prezzo è 807,99 euro. Il modello da 4 TB costa 447,99 euro.

Tutti gli hard disk portatili (formato da 2,5 pollici) hanno una capacità di 6 TB. Il My Passport ha un connettore Micro-B e supporta le interfacce USB 3.2 Gen 1 e USB 2.0. I prezzi sono 213,99 euro (versione per Windows) e 217,99 euro (versione per macOS).

Il My Passport Ultra ha interfaccia USB 3.2 Gen 1 e connettore USB Type-C. I prezzi sono 231,99 euro (versione per Windows) e 236,99 euro (versione per macOS). È disponibile anche un MyPassport con connettore USB Type-A che può essere collegato alla porta USB Type-C tramite adattatore incluso. Il prezzo è 213,99 euro.

Come si deduce dal nome, il WD_BLACK P10 Game Drive può essere utilizzato per conservare i giochi. Ha interfaccia USB 3.2 Gen 1 e connettore Micro-B. Le prestazioni sono modeste (fino a 130 MB/s in lettura). Il prezzo è 223,99 euro.

Infine, il Sandisk Professional G-DRIVE ArmorATD è un SSD esterno “rugged”, quindi resiste a cadute, acqua, urti e polvere. Ha interfaccia USB 3.2 Gen 1 e connettore USB Type-C. Il prezzo è 286,99 euro.