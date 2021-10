Western Digital Black P10 al minimo storico: il meglio per l'archiviazione

Raggiunge il suo minimo storico su Amazon uno dei migliori hard disk portatili attualmente disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Western Digital Black P10, un disco ad alte prestazioni pensato soprattutto per i giocatori, ma adatto a qualsiasi esigenza di archiviazione.

Hard disk portatile Western Digital Black P10 2TB: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, questo si presenta come uno dei più interessanti mai proposti per un hard disk portatile. Offre, infatti, un coperchio realizzato completamente in metallo sigillato con viti torx. Questo garantisce una perfetta protezione al disco durante il trasporto, oltre che una buona resistenza agli urti in caso di caduta. L’interfaccia utilizzata è naturalmente quella USB 3.0, che con i suoi 5Gbps di bandwidth consente di trasferire con velocità fino a 140MB al secondo. Uno dei maggiori vantaggi, tuttavia, è la silenziosità. Parliamo di un’unità ad alte prestazioni da 7200RPM, che pur alla massima velocità rimane quasi inudibile. Questo consente di giocare o lavorare senza alcuna distrazione.

Ad accompagnare il dispositivo, Acronis, uno dei software più apprezzati per la gestione del disco, poiché uno dei più completi. Da qui è possibile verificare lo spazio disponibile, effettuare rapidamente backup o clonare completamente il disco in caso di passaggio ad uno nuovo. Non manca neanche la possibilità di verificarne lo stato di salute, così da prevenire eventuali perdite di dati. In sostanza un’unità essenziale, ma investita della qualità e affidabilità che caratterizza i prodotti di Western Digital.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 43%, il Western Digital Black P10 da 2TB può essere acquistato su Amazon a soli 74,27 euro, ben 55,72 euro in meno rispetto al listino e prezzo più basso mai registrato per questa unità.