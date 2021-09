Western Digital: hard disk da 50 TB con OptiNAND

Western Digital ha annunciato una nuova tecnologia che permette di incrementare la capacità degli hard disk, insieme a prestazioni e affidabilità. OptiNAND consente di combinare gli HDD con memoria flash iNAND di tipo UFS. I primi prodotti avranno una capacità di 20 TB, ma nei prossimi anni saranno disponibili hard disk da 50 TB.

OptiNAND: hard disk più grandi e veloci

I futuri hard disk di Western Digital utilizzeranno quattro tecnologie: OptiNAND, ePMR, TSA e HelioSeal. Finora la memoria flash presente nei drive ibridi veniva usata solo per l'avvio e la memorizzazione di piccole quantità di dati. OptiNAND è una nuova gerarchia di memoria che sfrutta il SoC del disco per controllare la comunicazione con la iNAND. Questa memoria non volatile conserva i metadati, liberando spazio per i dati veri e propri. Aumenta quindi il TPI (tracce per pollice) e conseguentemente la densità di registrazione (Gigabit per pollice quadrato). I primi HDD avranno una capacità di 2,2 TB per piatto.

Grazie alle ottimizzazioni del firmware, alla riduzione delle interferenze tra tracce adiacenti e alla possibilità di usare la memoria iNAND come cache per le operazioni di scrittura, OptiNAND consente di incrementare le prestazioni (in alcuni casi fino all'80%). Essendo una memoria non volatile si ottiene inoltre un miglioramento dell'affidabilità, in quanto è possibile conservare più dati durante l'assenza improvvisa di alimentazione.

I futuri hard disk sfrutteranno altre tecnologie di Western Digital: ePMR (Energy-assisted Perpendicular Magnetic Recording), TSA (Triple Stage Actuator) e HelioSeal (elio all'interno degli hard disk). I prezzi non sono noti, ma si prevedono abbastanza elevati, essendo hard disk progettati per le aziende.