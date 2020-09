Metti al sicuro i tuoi file con lo sconto del 28%

L’hard disk esterno Western Digital My Book è tra i più cercati degli ultimi mesi in virtù della qualità conclamata del brand, in virtù della capienza di archiviazione disponibile ed anche grazie all’aspetto gradevole che la scocca viene a presentare sulla scrivania al fianco del PC. A tutto ciò si deve però aggiungere anche una serie di sconti interessanti che hanno resto questa famiglia di prodotti particolarmente appetibile per lo storage di tutti i giorni e per l’archiviazione dei propri file (sia al lavoro che in famiglia) come soluzione di backup.

Western Digital My Book 8TB: -28%

Il prezzo è stato tagliato in queste ore del 28%: l’offerta è disponibile su eBay, presso un merchant con feedback pari al 100% e pertanto di piena affidabilità. La spedizione è immediata, ma le unità disponibili sono ormai scarse: l’offerta, insomma, è prossima a terminare. Il prezzo dell’unità singola è pari a 156,9 euro.

Compatto fuori. Potente dentro. Archivia immense quantità di foto, video, musica e documenti con lo storage desktop My Book.

A tutto ciò si aggiungono la crittografia AES 256bit integrata, garanzia in termini di durata e resistenza agli urti, nonché una avanzata gestione software che permette di poter ottimizzare gli automatismi nell’uso del My Book secondo le proprie necessità.

Il software WD Discovery incluso si connette ai social media e ai servizi di cloud storage, come Facebook, Dropbox e Google Drive. Importa le tue foto, i tuoi video e i tuoi documenti nell’unità My Book per proteggere la tua vita digitale. WD Discovery può essere utilizzato anche per gestire la tua unità con WD Drive Utilities.

Il prezzo consigliato è pari a 189,99 euro, ecco perché lo sconto odierno del 28% è una valida opportunità per entrare nel mondo My Book e per mettere al riparo da ogni pericolo i propri file, i propri progetti, i propri archivi fotografici e molto altro ancora.