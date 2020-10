Western Digital My Cloud Home: storage fino a 4TB in super sconto

Un dispositivo fisico dotato di server Cloud centralizzato con capacità pari a 2 TB, 3 TB e 4 TB per archiviare dati e contenuti di ogni tipo in locale e in piena sicurezza: è quanto propone il modello Western Digital My Cloud Home in offerta oggi su Amazon.

Western Digital My Cloud Home in offerta su Amazon

My Cloud Home è un dispositivo di personal storage facile da utilizzare che si collega direttamente al vostro router Wi-Fi domestico, così potrete salvare tutti i vostri contenuti digitali in un unico luogo centralizzato. Potrete eseguire il backup automatico di foto e video sul vostro telefono, oltre al backup e alla sincronizzazione in modalità wireless dei vostri computer PC e Mac e degli account Cloud.

Utilizzate la porta USB per importare rapidamente foto, video e documenti da altri dispostivi, come unità flash USB e hard disk esterni. Accedete, caricate e condividete foto e video ovunque ci sia una connessione Internet tramite le app mobile, desktop o web My Cloud Home. Utilizzate queste tre semplici app per trasmettere in streaming senza interruzioni i vostri video personali su qualsiasi dispositivo e ovunque vi troviate. Il dispositivo è compatibile con Windows 7 (solo 64 bit) o successivo e Mac OS X v10.10 o successivo. Per dispositivi mobili, compatibile con iOS 9 e successivi e Android 4.4 e successivi.

Il Western Digital My Cloud Home può essere adattato alle proprie esigenze e preferenze personali utilizzando applicazioni di terze parti come Plex Media Server, Dropbox, Google Drive e molto altro. Piena compatibilità anche con speaker intelligenti come Sonos e assistenza per dispositivi di streaming come Google Chromecast e Plex Media Server. Grazie a questa offerta Amazon potete acquistare il taglio da 2 TB al prezzo di 154,20 euro (sconto del 7%), il taglio da 3 TB a 148,39 euro (sconto del 35%) e il taglio da 4 TB a 166,40 euro (sconto del 38%).