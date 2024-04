WhatsApp abilita le passkey su iOS a livello globale

WhatsApp ha appena annunciato l’introduzione del supporto per la verifica tramite passkey, che eliminerà la necessità di utilizzare i codici SMS una tantum. Questa funzione, già disponibile su Android da sei mesi, sarà gradualmente implementata su tutti i dispositivi iOS nelle prossime settimane.

Come attivare la verifica tramite passkey su WhatsApp

L’utilizzo delle passkey per l’accesso a WhatsApp offre numerosi vantaggi in termini di sicurezza. Grazie alla verifica tramite riconoscimento facciale, biometria o un PIN memorizzato nel gestore di passkey di Apple, diventa molto più difficile per i malintenzionati accedere in remoto agli account degli utenti.

Infatti, per farlo, sarebbe necessario anche un accesso fisico al telefono. Inoltre, le passkey eliminano la dipendenza da combinazioni di nome utente e password, che possono essere vulnerabili al phishing.

Attivare la verifica tramite passkey su WhatsApp è molto semplice. Gli utenti dovranno accedere alle impostazioni dell’app, navigare fino alle opzioni “Account” e cliccare sul nuovo pulsante “Passkeys”. Da lì, potranno impostare il metodo di verifica preferito e godersi un accesso più sicuro e agevole all’app.

Un passo avanti nella sicurezza delle app

Alice Newton-Rex, responsabile dei prodotti di WhatsApp, ha espresso entusiasmo per il lancio di questa funzione, sottolineando come la verifica tramite passkey renderà l’accesso a WhatsApp più facile e sicuro, offrendo agli utenti un ulteriore livello di protezione.

WhatsApp si unisce così a una crescente lista di aziende, tra cui X, Google, PayPal e TikTok, che hanno recentemente introdotto il supporto per le passkey, dimostrando un impegno collettivo verso una maggiore sicurezza e praticità per gli utenti delle app.

Le passkey sono considerate più sicure rispetto alle password tradizionali per alcuni motivi: