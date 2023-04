WhatsApp: un solo account per quattro smartphone

Gli utenti possono già collegare altri dispositivi (smartphone, tablet, computer) allo stesso account WhatsApp. Meta ha annunciato oggi che il supporto multi-device permette ora di usare fino a quattro smartphone. La novità sarà disponibile gradualmente nel corso delle prossime settimane.

Quattro smartphone con un account

L’aggiornamento della funzionalità elimina quindi il limite di un solo smartphone. I quattro dispositivi collegati possono essere tutti smartphone, ma è possibile utilizzare solo uno smartphone alla volta per accedere alle conversazioni. Meta sottolinea che ogni smartphone si connette a WhatsApp in modo indipendente, garantendo la crittografia end-to-end per tutti i messaggi personali, i media e le chiamate.

Grazie alla sincronizzazione automatica, l’utente può passare da uno smartphone all’altro, riprendendo la conversazione nel punto in cui era stata interrotta. L’accesso a WhatsApp è possibile anche se lo smartphone principale è spento. Tuttavia i dispositivi collegati verranno disconnessi automaticamente, se il dispositivo principale rimane inattivo per oltre 14 giorni.

La funzionalità è molto utile nelle aziende, in quanto i dipendenti possono rispondere ai clienti con il loro smartphone collegato allo stesso account WhatsApp Business. Per collegare un altro dispositivo è necessario inquadrare il codice QR. L’azienda di Menlo Park ha implementato una soluzione alternativa. Gli utenti possono ottenere il codice OTP inserendo il numero di telefono in WhatsApp Web.

La novità sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane. Anche se non specificato è meglio installare l’ultima versione dell’app per Android e iOS.