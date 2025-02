WhatsApp: addio alle chiamate accidentali

Spesso capita di avviare per errore una chiamata vocale o una videochiamata su WhatsApp. Il problema è dovuto alla collocazione dei pulsanti appositi nell’interfaccia della chat. È infatti sufficiente un semplice sfioramento degli stessi e “il danno”è fatto. Tra non molto, però, il problema sarà definitivamente risolto, grazie a un redesign della barra in alto.

WhatsApp: redesign per evitare chiamate vocali e videochiamate accidentali

Nella beta 2.25.5.8 dell’app WhatsApp per Android da poco rilasciata, infatti, è stato apportato un redesign alla barra visibile nella parte in alto all’interno della schermata delle chat che va a raggruppare gli attuali comandi per chiamata vocale e videochiamata in un menu, unitamente a degli strumenti aggiuntivi.

È prevista altresì la possibilità di generare e condividere link alle chiamate direttamente dall’interfaccia della chat di gruppo.

L’aggiornamento, tra le altre cose, richiede agli utenti un’ulteriore conferma prima che una chiamata vocale o una videochiamata possano essere avviate.

Al momento non è ancora chiaro quando la modifica in questione risulterà disponibile su larga scala, ma considerando che ha raggiunto la versione beta di WhatsApp non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo, come di consueto in questi casi. Probabilmente sarà soltanto questione di poche settimane.

Oltre alla novità in oggetto, ricordiamo che tra le recenti modifiche in dirittura d’arrivo sono attese anche le nuove opzioni per la trascrizione dei vocali e la funzione di traduzione automatica delle conversazioni senza la selezione della lingua, le quali dovrebbero contribuire a loro volta a una comunicazione più efficace e più agevole tra gli utenti.