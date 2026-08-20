WhatsApp, l'AI potrà espandere le foto oltre i bordi

Sempre più intelligenza artificiale in arrivo per WhatsApp. Il team al lavoro sull’applicazione ha iniziato a sperimentare una nuova funzionalità AI che consente di espandere le immagini generando le porzioni inesistenti, andando oltre i suoi bordi oribinali. Come sempre, passerà del tempo prima di vederla messa a disposizione di tutti.

In arrivo l’AI per espandere le foto su WhatsApp

Gli screenshot qui sotto sono stati condivisi dalla redazione del sito WABetaInfo, sempre un punto di riferimento in queste situazioni. La novità è stata avvistata nella versione beta 2.25.36.12 per Android, distribuita su Google Play. Per il test si è partiti da un file con proporzioni 1:1, fino a ottenerne uno verticale in formato 9:16, dunque ottimizzato per la condivisione negli stati. Lo step intermedio è invece quello dell’elaborazione, con tanto di indicazione sulla percentuale di avanzamento.

La nuova opzione Expand si trova all’interno della sezione Edit, insieme alle altre per aggiungere una descrizione, eliminare lo sfondo e creare un’animazione. Neanche a dirlo, l’intelligenza artificiale utilizzata è quella di Meta AI, sviluppata internamente. Non ci sono chiarimenti sull’eventuale editing in locale, probabilmente bisognerà passare da un caricamento sul cloud. Ci sarà inoltre da verificare come si comporterà con immagini più complesse, magari con al loro interno più persone o un paesaggio ricco di dettagli.

Pare che la funzionalità sia destinata sia alle chat che agli aggiornamenti di stato, anche se in un primo momento il rollout potrebbe interessare esclusivamente questi ultimi.

Trattandosi di una caratteristica ancora in fase di sviluppo, non è chiaro se e quando verrà distribuita su larga scala. Sarà prima necessario passare dalla solita fase di test e raccogliere i feedback necessari ad aggiustare il tiro. L’unica certezza è che l’iniezione di AI in WhatsApp è destinata a essere sempre più corposa, in linea con le ambizioni di Meta per quanto riguarda questa tecnologia.