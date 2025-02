WhatsApp, si potranno aprire i messaggi effimeri sui dispositivi collegati

WhatsApp attualmente consente di collegare a un account principale fino a quattro dispositivi aggiuntivi (computer, tablet, ecc.). Tuttavia, i messaggi effimeri, come immagini, video o messaggi vocali che possono essere visualizzati una sola volta, rimangono inaccessibili a questi dispositivi secondari.

I contenuti effimeri di WhatsApp si potranno aprire sui dispositivi collegati

Secondo recenti test, questa limitazione sta per scomparire. Infatti, una versione beta di Android (2.25.3.7) includerebbe un aggiornamento che autorizza l’apertura di questi media temporanei sui dispositivi collegati, una novità assoluta per l’applicazione di proprietà di Meta.

Questa funzione, introdotta nel 2021, garantisce che i file condivisi non possano essere salvati, trasferiti o catturati tramite screenshot. Finora i file potevano essere visualizzati solo sullo smartphone principale, una limitazione per gli utenti abituali dei dispositivi secondari. Questo sviluppo risponde quindi a un’esigenza pratica, pur mantenendo un quadro sicuro.

Disponibilità della nuova funzione

Il lancio, ancora limitato ad alcuni beta tester secondo le informazioni di WABetaInfo, sarà esteso gradualmente. Tuttavia, rimangono alcune incertezze. A novembre 2023, WhatsApp stava già lavorando all’invio di media effimeri dai dispositivi collegati, ma questo non si è ancora concretizzato. Inoltre, rimangono altre restrizioni: la visualizzazione di luoghi in diretta, la gestione di mailing list, ecc.

Questo passo avanti arriva dopo la correzione di un bug che permetteva agli utenti iOS di vedere le foto inviate con l’opzione “Visualizza una volta” tutte le volte che volevano, sottolineando la vigilanza della piattaforma in materia di riservatezza. Se da un lato l’integrazione dei dispositivi collegati semplifica l’esperienza dell’utente, dall’altro richiede salvaguardie tecniche per evitare aggiramenti, come l’utilizzo di un secondo dispositivo per copiare i contenuti effimeri.

Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il rilascio pubblico. Ma questo passo fa parte di una dinamica più ampia in cui WhatsApp sta cercando di bilanciare innovazione e sicurezza. Le prossime settimane dovrebbero chiarire la portata di questa funzionalità, potenzialmente cruciale per i professionisti e gli utenti multidispositivo. Nel frattempo, i messaggi effimeri restano uno strumento ideale per condividere informazioni sensibili… a patto di non dimenticare il telefono principale.