WhatsApp, attenzione alle app false che rubano gli account

WhatsApp è una tra le app di messaggistica più famose al mondo, anche in Italia: basti pensare che nel 2020 erano 33 milioni gli utenti attivi sulla piattaforma. Attenzione, però, ai falsi: come riporta il portale CyberSecurity360, sono state recentemente individuate due applicazioni infette da Triada, un pericoloso trojan che si introduce nei dispositivi dei malcapitati proprio attraverso app fake.

Le due applicazioni da cui tenersi alla larga sono YoWhatsApp e WhatsApp Plus: apparentemente innocue estensioni della popolare app di messaggistica, in realtà pericolose porte di accesso a tutti i nostri dati. Entrambe promettono personalizzazione dell’interfaccia grafica, funzionalità aggiuntive e gestione ampliata delle chat.

Le app-malware si diffondono tramite un sistema di sponsorizzazione pubblicitario, che spinge gli utenti a scaricare direttamente l’apk nel proprio dispositivo aggirando i controlli degli store ufficiali. L’obiettivo è il furto di dati e account, nel tentativo di diffondersi attraverso l’invio di messaggi dal contenuto malevolo alla rubrica contatti del malcapitato.

Come proteggersi dalle applicazioni false di WhatsApp

Innanzitutto è importantissimo non scaricare applicazioni al di fuori degli store ufficiali. I download da browser non sono controllati e potrebbero nascondere pericolosi malware o trojan. Non cliccare su annunci pubblicitari che sponsorizzano app, di qualsiasi natura essi siano. Diffida da messaggi che ti sembrano sospetti, anche se inviati da un contatto che conosci: se non sei sicuro, verifica sempre con il diretto interessato se sia realmente lui l’autore del messaggio incriminato. Non cliccare, inoltre, su eventuali link che ti vengono inviati se non sei sicuro al 100% della loro attendibilità.

Molto importante anche dotarsi di un buon antivirus che possa aiutarti a proteggerti da minacce di qualsiasi tipo.

Norton: sicurezza garantita anche per smartphone e tablet

Norton offre quattro differenti piani di acquisto, ognuno con i propri limiti e funzionalità, ma tutti in promozione fino al 63% di sconto. Il più economico è Norton AntiVirus Plus a 19,99 euro annui; troviamo, poi, Norton 360 Standard a 29,99 euro all’anno, Norton 360 Deluxe a 34,99 euro e Norton 360 Premium – il più completo – a 44,99 euro all’anno (invece di 104,99, il prezzo di listino). Parleremo di quest’ultimo, poiché quello che include più funzionalità rispetto ai precedenti.

Incluso nel prezzo troverai, oltre alle opzioni antivirus, anche un Firewall per PC e Mac che monitora il traffico di rete inviato e ricevuto, un Password Manager per conservare le credenziali di accesso, una Secure VPN per navigare in completa privacy e la funzione di monitoraggio. scansione del Dark Web, che cerca eventuali coinvolgimenti in data breach, e backup nel cloud fino a 75 GB. Queste sono soltanto alcune delle tante funzionalità che Norton mette a disposizione. Il piano Deluxe supporta fino a dieci dispositivi, inclusi smartphone e tablet: così non dovrai più temere se, per caso, ti capitasse di installare una app falsa.

Inoltre, Norton è l’unico antivirus che propone il servizio “100% Promessa Protezione Virus”. Nel momento in cui sottoscrivi un abbonamento, un esperto Norton è a tua disposizione per aiutarti a tenere il tuo dispositivo libero da virus. Altrimenti sarai rimborsato. Tutte le informazioni su Norton, i piani di abbonamento e le funzionalità sono disponibili sulla pagina ufficiale, a questo link.

