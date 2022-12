WhatsApp: come creare e modificare un avatar

Ha preso il via nei giorni scorsi la distribuzione di una novità per WhatsApp di cui tutti avvertiremo presto la presenza: gli avatar. Si tratta, in estrema sintesi, di una rappresentazione 3D dell’utente, che può essere utilizzata come immagine profilo o per inviare sticker personalizzati. Vediamo qui in modo semplice e veloce come crearli e modificali.

Come creare e modificare un avatar su WhatsApp

La prima cosa da sottolineare è che non tutti hanno ancora ricevuto la funzionalità. Se non compare, si consiglia di aggiornare l’applicazione (su Android o iOS) e riprovare. Nel peggiore dei casi, sarà sufficiente attendere qualche altro giorno. Per accedere alla sezione dedicata non bisogna far altro che aprire le “Impostazioni”, selezionare la voce “Avatar” e successivamente “Crea il tuo avatar”.

A questo punto non bisogna far altro che seguire le istruzioni mostrate sul display per personalizzare la creazione, scegliendo la tonalità della carnagione, il taglio e il colore dei capelli, i tratti del viso, la forma degli occhi, l’outfit e così via.

In qualsiasi momento, attivando lo specchio (con l’icona in alto a destra) si accende la fotocamera frontale, in modo da semplificare la ricerca dei dettagli che più ci somigliano.

Una volta soddisfatti del risultato, premere “Fine” (in alto a destra) e “Salva modifiche”. Ci si trova così di fronte a una schermata che mostra l’avatar creato, con la possibilità di impostarlo, se si vuole, come immagine del profilo.

WhatsApp è in grado di generare anche un pacchetto di sticker personalizzati, da inviare nelle chat.

In qualsiasi momento sarà possibile modificare ulteriormente oppure eliminare l’avatar creato.

Nelle intenzioni di Meta, il gruppo che controlla l’applicazione, la novità può rivelarsi uno strumento efficace anche per la tutela della privacy, poiché permettono di non mostrare pubblicamente le proprie foto reali.

