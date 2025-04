WhatsApp, le aziende potranno inviare offerte promozionali

WhatsApp Business si prepara a rivoluzionare il marketing conversazionale. Meta sta testando una nuova funzione che permetterà ai brand di inviare messaggi promozionali direttamente nelle chat degli utenti. Ma attenzione: non si tratta di un “liberi tutti” per lo spam pubblicitario. Sarà un sistema di broadcast a pagamento con paletti ben precisi.

WhatsApp Business, al via le offerte promozionali via DM

La nuova funzione di WhatsApp Business sarà a pagamento e avrà regole chiare. Le aziende potranno contattare solo gli utenti che hanno già interagito con loro in passato, sfruttando lo storico delle conversazioni. Insomma, niente messaggi a raffica a contatti sconosciuti o poco propensi a ricevere offerte commerciali.

Meta ha pensato anche a tutelare gli utenti dal rischio di un bombardamento promozionale. Ogni messaggio avrà opzioni intuitive per segnalare il proprio disinteresse o disattivare l’invio di ulteriori promozioni. Inoltre, l’azienda di Zuckerberg analizzerà i tassi di rifiuto per valutare la qualità delle campagne e garantire contenuti rilevanti e non invasivi.

Un limite al numero di messaggi promozionali al giorno

Per evitare l’effetto “spam”, Meta imporrà un tetto massimo giornaliero al numero di messaggi promozionali che un singolo utente potrà ricevere. L’obiettivo? Rendere le comunicazioni dei brand utili e gradite, senza intasare le chat o generare fastidio.

Insomma, per i brand questa è sicuramente un’occasione ghiotta, se sfruttata con intelligenza. Del resto, con una platea globale di oltre 2 miliardi di utenti (di cui 500 milioni solo in India), WhatsApp rappresenta una miniera d’oro per il marketing digitale.