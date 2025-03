WhatsApp, limiterà i messaggi broadcast per utenti e aziende

Quante volte sarà capitato di aprire WhatsApp e trovare la casella di posta inondata di messaggi broadcast? Beh, presto questo potrebbe essere solo un ricordo. La popolare app di messaggistica ha deciso di dare un taglio allo spam, limitando il numero di messaggi broadcast che utenti e aziende potranno inviare.

Messaggi Broadcast su WhatsApp, solo 30 al mese

Nelle prossime settimane, WhatsApp inizierà a sperimentare i limiti sui messaggi broadcast individuali. Un esempio? Permettere solo 30 messaggi al mese. Per chi vuole raggiungere un pubblico più ampio, niente paura: ci saranno sempre gli aggiornamenti di Stato e i canali. Anche per le aziende sono in arrivo novità. Finora, gli account WhatsApp Business potevano inviare messaggi broadcast gratuiti e illimitati. Ma presto sarà introdotta una versione a pagamento, con qualche strumento extra.

Nei prossimi mesi, Meta testerà nuovi messaggi broadcast personalizzati per aggiornamenti di prodotto o saldi. Inoltre, gli account Business potranno programmare l’invio dei messaggi. Durante il periodo di prova, i commercianti avranno 250 messaggi personalizzati gratuiti, poi dovranno pagare per quelli aggiuntivi. Il prezzo? Ancora top secret.

L’idea di WhatsApp è chiara: permettere agli utenti di ricevere messaggi broadcast occasionali senza sentirsi sommersi. Negli ultimi tempi, l’app ha fatto diversi passi per ridurre lo spam, come limitare il numero di messaggi di marketing giornalieri e introdurre la funzione “annulla iscrizione” per segnalare i messaggi indesiderati senza bloccare l’account.

Negli ultimi anni, WhatsApp Business è diventato un asset fondamentale per Meta. I ricavi, infatti, sono in crescita. L’azienda offre l’app gratuitamente ai commercianti, con funzioni come una pagina di destinazione, un profilo aziendale con dettagli e la possibilità di creare un catalogo. Poi fa pagare per vari tipi di messaggi (marketing, utilità, servizio, autenticazione) quando i commercianti usano la soluzione basata sulle API.

Oltre ai cambiamenti nel funzionamento dei messaggi broadcast, l’azienda sta anche ritoccando il logo dell’app WhatsApp Business.