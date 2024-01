WhatsApp beta attiva i sondaggi nei Canali

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, WhatsApp ha aggiunto una nuova funzionalità nella sua ultima versione beta per iOS, la 24.1.10.76. Si tratta della possibilità di creare e condividere sondaggi all’interno dei canali, una funzione che era già presente per i gruppi normali ma che ora è stata estesa anche a questi particolari spazi di comunicazione.

Cos’è un canale WhatsApp e come funziona la funzione di sondaggio

Un canale WhatsApp è un gruppo o uno spazio in cui una persona o un’azienda può diffondere messaggi e notizie al proprio pubblico, che può anche reagire in tempo reale. I canali sono diversi dai gruppi normali perché solo il proprietario o gli amministratori possono inviare messaggi, mentre gli altri membri possono solo leggere e rispondere ai sondaggi.

La funzione di sondaggio permette al proprietario di un canale di creare una domanda con diverse opzioni di risposta e di pubblicarla nel canale. I membri del canale possono quindi esprimere la loro preferenza votando una o più opzioni, a seconda delle impostazioni scelte dal proprietario. I voti sono anonimi, quindi nessuno può sapere chi ha votato cosa, ma solo il numero totale dei voti per ogni opzione.

I vantaggi dei sondaggi per i proprietari dei canali

Questa nuova funzione è sicuramente utile per i proprietari dei canali, in quanto offre un modo efficace per coinvolgere il proprio pubblico e ottenere feedback. Ad esempio, il proprietario di un canale può usare i sondaggi per chiedere ai suoi membri quali sono le loro preferenze, opinioni o suggerimenti su un determinato argomento o servizio. In questo modo, può conoscere meglio le esigenze e le aspettative del suo pubblico e adeguare la sua comunicazione di conseguenza.

La disponibilità della funzione di sondaggio

Al momento, la funzione di sondaggio è ancora in fase di test e non è disponibile per tutti gli utenti. Solo alcuni proprietari di canali hanno la possibilità di creare e condividere sondaggi nei loro canali, mentre gli altri devono attendere che WhatsApp la renda accessibile a tutti. Non si sa ancora quando questo avverrà, ma si presume che la funzione sarà prima estesa agli altri utenti beta e poi rilasciata nella versione stabile dell’applicazione.