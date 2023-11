WhatsApp: i sondaggi arrivano anche per i canali

WhatsApp si appresta ad arricchire i canali con una gran bella novità che con ogni probabilità saprà fare la felicità della maggior parte dei fruitori del servizio: la possibilità di effettuare i sondaggi.

WhatsApp: arrivano i sondaggi per i canali

Nella versione beta 2.23.24.12 dell’app di messaggistica per dispositivi Android è stata infatti individuata la feature in questione, che con ogni probabilità verrà implementata su larga scala nelle settimane a venire.

Lo strumento sarebbe analogo a quello già esistente destinato ai gruppi, che è stato introdotto a novembre 2022 e revisionato a maggio scorso, dove chi crea il sondaggio può determinare se chi risponde può selezionare una sola risposta o più.

È però bene tenere presente che tra i gruppi e i canali WhatsApp vi sono differenze sostanziali in fatto di privacy. Alla luce di ciò, gli sviluppatori di Meta propongono funzionalità diverse nel secondo caso, andando a garantire la privacy di chi è iscritto al canale, non permettendo né agli altri partecipanti né agli amministratori di scoprire chi ha votato cosa, ovvero non consentendo di risalire al numero di telefono dei votanti. L’anonimato verrà quindi garantito.

Al momento non è dato sapere quando, di preciso, la possibilità di effettuare sondaggi nei canali WhatsApp su larga scala verrà introdotta, ma come al solito in queste circostanze potrebbe inizialmente non essere disponibile per tutti, visto e considerato che generalmente per la celebre app di messaggistica viene adottato un rollout graduale, e soprattutto non per Android, iOS, computer e Web al tempo stesso.