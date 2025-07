WhatsApp Business: arrivano gli assistenti vocali AI, addio call center

Meta ha appena trasformato WhatsApp in un agente commerciale. Le aziende ora possono chiamare i clienti direttamente su WhatsApp usando gli agenti vocali AI, e usare l’intelligenza artificiale per suggerire prodotti basandosi sulle nostre conversazioni. Prepariamoci a ricevere telefonate da robot che sanno esattamente cosa vogliamo comprare…

Il piano segreto di Meta: trasformare WhatsApp Business in Amazon

WhatsApp Business ha 200 milioni di utenti attivi mensili e sta diventando una macchina da soldi per Meta. L’azienda guadagna attraverso pubblicità click-to-WhatsApp e fa pagare i commercianti per funzioni di messaggistica avanzate.

Ma questo è solo l’inizio. Meta sta costruendo un ecosistema dove l’AI gestisce tutto il ciclo di vendita: dalla raccomandazione del prodotto alla chiamata di vendita, fino al supporto post-acquisto. È la visione di un mondo dove non dovremo più cercare prodotti online. Saranno i prodotti a cercare noi.

Agenti vocali AI che chiamano come se fossero umani

La novità più clamorosa sono gli agenti vocali AI, che ora possono chiamare i clienti su WhatsApp. Non più solo chat, chiamate vere che sembrano fatte da persone. Le aziende possono integrare servizi AI come Vapi, ElevenLabs o Phonic per creare agenti vocali che parlano, rispondono alle domande e risolvono problemi in modo così naturale, che non ci accorgeremo di parlare con una macchina. Presto arriveranno anche i messaggi vocali bidirezionali tra clienti e business. I clienti potranno inviare messaggi vocali (note audio) alle aziende, e le aziende potranno rispondere con messaggi vocali ai clienti.

Il sistema di raccomandazioni AI

Meta sta testando un sistema di raccomandazioni AI per i prodotti dei commercianti. L’intelligenza artificiale analizza le nostre conversazioni, gli acquisti passati e i nostri comportamenti per suggerire esattamente quello che potremmo comprare.

L’AI può rispondere a domande di follow-up sui prodotti, fornire aggiornamenti via WhatsApp e guidare il cliente attraverso l’intero processo di acquisto. Una sorta di personal shopper.

Quando arriveranno le nuove funzioni AI su WhatsApp Business

Meta ha già iniziato a testare le nuove funzioni AI in Messico. Se il test avrà successo, saranno disponibili a livello globale. Al momento sono gratuite, ma Zuckerberg ha già lasciato intendere che in futuro saranno a pagamento.

Con gli agenti vocali AI che costano pochi centesimi invece di euro per chiamata, i call center tradizionali sono destinati a scomparire. Perché pagare stipendi, formazione e benefit quando un robot può fare lo stesso lavoro 24/7 senza pause?