WhatsApp: come creare eventi nelle chat di gruppo su iOS

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità che consente agli utenti di creare e gestire eventi direttamente all’interno delle chat di gruppo, una possibilità precedentemente limitata ai soli gruppi della Community. Questa novità è stata annunciata per la versione beta di WhatsApp per Android 2.24.14.9 e successivamente resa disponibile anche per gli utenti iOS con l’aggiornamento 24.13.72 rilasciato sull’App Store.

Funzionalità degli eventi disponibile per tutti gli utenti

La funzione di creazione degli eventi non è più limitata ai gruppi della Community, ma è ora accessibile a tutti gli utenti nelle normali chat di gruppo, sia nella versione stabile che nella build beta dell’app. Questo permette a un maggior numero di persone di sfruttare questa pratica funzionalità per organizzare attività e incontri all’interno delle proprie chat di gruppo.

Creazione e gestione degli eventi

Gli utenti possono creare eventi per le loro chat di gruppo, includendo informazioni come il nome, la descrizione, la data, il luogo opzionale e la necessità di una chiamata vocale o video. Una volta creato un evento, tutti i membri della chat di gruppo possono visualizzare e accettare gli inviti, mentre il creatore ha la possibilità di aggiornare i dettagli dell’evento in qualsiasi momento. È importante sottolineare che gli eventi sono sempre protetti dalla crittografia end-to-end, garantendo la privacy e la sicurezza delle comunicazioni.

Disponibilità della funzione e aggiornamenti futuri

Sebbene la funzione di creazione degli eventi non sia stata menzionata nel changelog ufficiale dell’aggiornamento per iOS, è probabile che alcuni account la ricevano nelle prossime settimane. Per assicurarsi di ottenere questa funzionalità in futuro, è consigliabile aggiornare regolarmente WhatsApp dall’App Store e dall’app TestFlight. In questo modo, gli utenti potranno accedere alle funzioni più recenti e avanzate offerte da WhatsApp.