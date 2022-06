WhatsApp deve chiarire i termini d'uso entro luglio

Il Consumer Protection Cooperation (CPC) Network e la Commissione europea hanno inviato una seconda lettera a WhatsApp per chiedere maggiori informazioni sul modello di business e se ottiene profitti dai dati degli utenti. La risposta alla prima lettera non è stata considerata soddisfacente, quindi ora l’azienda deve rispondere entro il mese di luglio. Al momento non ci sono segnali di indagini o sanzioni.

WhatsApp deve fornire più informazioni

In seguito alle modifiche apportate nel 2021 ai termini d’uso e alla policy sulla privacy, la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC Network) e la Commissione europea aveva inviato a gennaio una lettera per chiedere informazioni su alcuni aspetti, in particolare sulle modalità usate da WhatsApp per comunicare le novità:

In che modo WhatsApp garantisce che i consumatori possano comprendere le conseguenze dell’accettazione dei termini di servizio aggiornati

In che modo WhatsApp utilizza i dati personali dei consumatori per scopi commerciali e se i consumatori comprendono che WhatsApp condivide questi dati con altre società di Facebook/Meta o terze parti

In che modo WhatsApp garantisce che i consumatori possano rifiutare i nuovi termini di servizio, soprattutto perché le notifiche in-app persistenti spingono i consumatori ad accettare le rispettive modifiche

Quali misure intende adottare WhatsApp nei confronti di quei consumatori che hanno già accettato i termini di servizio aggiornati sulla falsa presunzione che ciò fosse necessario per poter continuare a utilizzare l’applicazione

WhatsApp ha fornito un risposta a marzo, ma il CPC Network ritiene che non sia sufficiente. L’azienda ha ora un mese di tempo per dimostrare che i termini d’uso e la policy sulla privacy sono conformi al diritto dei consumatori dell’Unione europea. Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato:

WhatsApp deve garantire che gli utenti comprendano ciò che stanno accettando e come i loro dati personali vengono utilizzati per scopi commerciali, in particolare per offrire servizi ai partner commerciali. Ribadisco che mi aspetto che WhatsApp rispetti pienamente le norme UE che tutelano i consumatori e i loro diritti fondamentali.

Questa è invece la dichiarazione di un portavoce di WhatsApp: