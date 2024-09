WhatsApp aggiunge i filtri AR alla fotocamera con un tocco

WhatsApp, di proprietà di Meta, sta aggiungendo alla sua piattaforma una nuova funzione simile a quella di Instagram. La popolare piattaforma di messaggistica istantanea ha introdotto un nuovo pulsante per i filtri nell’interfaccia della fotocamera. Questo pulsante consente agli utenti di applicare filtri con un semplice tocco, rendendo più facile migliorare foto e video.

La novità è stata individuata dal sito WABetaInfo analizzando la versione beta 2.24.20.20 dell’app. Esaminando il codice della beta di WhatsApp per Android, infatti, il sito ha trovato riferimenti alla futura opzione che consentirà di aggiungere filtri ed effetti alle foto.

Su WhatsApp arrivano i filtri alla fotocamera

In precedenza, gli effetti AR erano disponibili solo durante le videochiamate, ma ora WhatsApp sta estendendo questa funzione alla fotocamera, dando agli utenti un controllo ancora più creativo sulle loro foto e video.

Grazie a questo nuovo pulsante, gli utenti possono utilizzare una serie di filtri, con la possibilità di regolare in tempo reale prima di catturare le immagini e i video.

Tra i filtri disponibili, gli utenti troveranno le opzioni di attenuazione della pelle, che aiutano a migliorare l’incarnato minimizzando le imperfezioni o le discromie della pelle. Questo è particolarmente utile per i selfie, dove gli utenti possono desiderare un aspetto curato ma naturale.

Cambiare lo sfondo

Secondo WABetaInfo, l’app di proprietà di Meta ha integrato la funzione per cambiare lo sfondo, precedentemente disponibile durante le videochiamate. Gli utenti possono ora sostituire lo sfondo del mondo reale con scene virtuali o sfocarlo completamente per un look più professionale. La fotocamera supporta anche la regolazione dell’illuminazione, come la modalità low-light che illumina gli ambienti bui, rendendo più chiare le foto e i video in condizioni difficili.

Questo tipo di funzionalità risponde alle esigenze di una fetta di utenti che ama ritoccare in modo creativo le proprie foto e immagini, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione prima della condivisione su WhatsApp.

Disponibilità

Al momento, questa funzione è disponibile per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Nelle prossime settimane verrà estesa a un numero ancora maggiore di persone.