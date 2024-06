Su WhatsApp in arrivo effetti e filtri AR per le videochiamate

WhatsApp sta lavorando su un futuro aggiornamento per migliorare l’esperienza delle videochiamate per i suoi utenti. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, noto sito web di riferimento per le novità su WhatsApp, la piattaforma sta sviluppando una serie di effetti e filtri AR (pper la realtà aumentata) da utilizzare durante le videochiamate.

La funzione inedita è stata individuata nella versione beta per Android v2.24.13.14 di WhatsApp, attualmente disponibile tramite il programma beta di Google Play. Sebbene la feature non sia ancora disponibile per i tester, WABetaInfo ha fornito uno screenshot che offre un’idea di come potrebbe funzionare su WhatsApp.

Effetti interattivi e filtri per le videochiamate

Con questa nuova funzionalità, gli utenti potranno aggiungere diversi elementi interattivi alle loro videochiamate. Ad esempio, sarà possibile applicare filtri per il viso dinamici per migliorare l’aspetto della pelle o utilizzare una modalità a bassa luminosità per migliorare la visibilità in ambienti poco illuminati.

Avatar e sfondi personalizzati

Inoltre, WhatsApp consentirà agli utenti di sostituire il loro flusso video in tempo reale con avatar durante le videochiamate. Questo permetterà di rendere le conversazioni più divertenti o di mantenere l’anonimato e la privacy senza disattivare la fotocamera.

L’azienda, inoltre, sta lavorando su uno strumento per modificare gli sfondi durante le videochiamate, sia sulla versione mobile che su quella desktop. Questa funzionalità consentirà agli utenti di personalizzare gli sfondi durante le videochiamate o di nascondere distrazioni indesiderate.

Videochiamate sempre più coinvolgenti

Sebbene non vi sia una data di rilascio per i prossimi effetti delle chiamate AR, l’esperienza si aggiungerà alle funzioni già esistenti che WhatsApp ha già aggiunto per migliorare le videochiamate. In un recente aggiornamento delle app per dispositivi mobili e desktop, infatti, WhatsApp ha semplificato il limite dei partecipanti che ora possono arrivare a 32, supporta la condivisione del feed audio e ha introdotto una funzione che evidenzia automaticamente la persona che sta parlando in una videochiamata.