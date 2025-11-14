WhatsApp: interoperabilità con terze parti in UE

Dopo oltre un anno di test, Meta ha annunciato l’arrivo dell’interoperabilità su WhatsApp, come richiesto dal Digital Markets Act (DMA) in Europa. Sarà quindi possibile avviare conversazioni con utenti che usano altre app di messaggistica. Le prime compatibili sono BirdyChat e Haiket.

Interoperabilità protetta dalla crittografia

In base al Digital Markets Act (DMA), i cosiddetti gatekeeper devono offrire l’interoperabilità (obbligo contestato da Apple). Meta aveva fornito dettagli sul funzionamento e comunicato che le app di terze parti devono utilizzare il protocollo Signal oppure uno equivalente in termini di sicurezza. La novità è già disponibile nelle ultime versioni beta per Android.

Le chat con terze parti saranno inizialmente disponibili con BirdyChat e Haiket. Sono servizi di messaggistica poco noti, ma questo è esattamente il motivo per cui è stato introdotto l’obbligo di interoperabilità. Anche le piccole aziende possono competere con le Big Tech.

Nel corso dei prossimi mesi, gli utenti europei vedranno una notifica nelle impostazioni che conferma l’arrivo della novità. Verrà quindi spiegato come accedere (opt-in). Le chat con terze parti saranno disponibili solo su WhatsApp per iOS e Android, non su tablet, web o computer (al momento).

Sarà possibile inviare messaggi, foto, video, messaggi vocali e documenti. In futuro verranno supportate anche le chat di gruppo. Le conversazioni saranno protette dalla crittografia end-to-end. Gli utenti potranno visualizzare le conversazioni insieme alle quelle con WhatsApp o in una sezione separata.

Ovviamente è necessario conoscere il numero di telefono dell’utente che usa l’app di terze parti. Meta sottolinea che le app di terzi potrebbero gestire i dati in modo diverso rispetto a WhatsApp. L’azienda di Menlo Park avverte inoltre che truffe e spam potrebbero essere più frequenti utilizzando l’interoperabilità (critica velata al DMA).

La novità è stata annunciata da BirdyChat con un post, mentre Haiket ha confermato il supporto con un messaggio a fondo pagina sul sito.