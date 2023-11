WhatsApp: invio di foto e video senza compressione

Gli sviluppatori di WhatsApp sono costantemente impegnati nel cercare di offrire nuove funzioni agli utenti. A tal riguardo, nelle scorse ore, è emerso che per la famosa app di messaggistica per iPhone è in sperimentazione una nuova feature che consente di inviare foto e video dalla propria galleria come documenti, per cui senza compressione, al fine di preservarne la qualità originale.

WhatsApp: condivisione di foto e video come documenti, senza compressione

La funzione, in realtà già implementata nella beta per Android dalla fine del mese di agosto, è stata individuata nella versione beta 23.23.1.74 dell’app per iOS, quella siglata con numero di build 23.23.1 (533026670), che è stata rilasciata nelle scorse ore tramite TestFlight. Si tratta quindi di una funzionalità non ancora aggiunta ufficialmente e per il momento è visibile solo per un ristretto numero di utenti.

Andando più nello specifico, la nuova feature permette agli utilizzatori della celebre app di messaggistica di scegliere rapidamente foto e video dalla galleria fotografica dl dispositivo e inviarle come documenti, procedendo similmente a quanto è attualmente già proposto su Telegram.

Gli elementi da condividere possono avere un peso massimo di 2 GB, che si rivela senz’altro sufficiente per la maggior parte delle esigenze.

Da tenere presente che recentemente WhatsApp ha introdotto la possibilità di inviare foto e video in qualità HD, ma sempre in maniera compressa. La nuova feature da poco scovata rappresenta pertanto un’ottimizzazione di quella già in essere e garantisce l’invio e la ricezione di file media nella loro qualità originale, senza che possano subire alcuna alterazione.