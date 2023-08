WhatsApp, non solo foto HD: anche i video arrivano in alta definizione

La settimana scorsa WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento per le sue app iOS e Android che consente l’invio delle foto in HD, mantenendo la qualità elevata (potenzialmente originale) per una dimensione massima per lato di 4096 pixel. Non si tratta però dell’unica novità riguardante l’invio di contenuti multimediali, poiché Meta ha pensato di estendere la medesima feature anche ai video, ora inviabili in alta risoluzione con una compressione minima.

WhatsApp permette di inviare video in HD

Esattamente come nel caso delle fotografie, fino a queste settimane non è mai stato possibile selezionare la risoluzione dei video inviati tramite WhatsApp, spesso finendo per mandare a un contatto file dalla qualità scadente, pari esattamente a 480p. Con l’ultimo aggiornamento, però, gli standard si alzano assieme al consumo di dati e di tempo per completare il caricamento.

Prima di inviare un video si potrà scegliere tra Qualità standard e Qualità HD, inviando video in 720p anziché 480p. 1080p e 4K restano comunque distanti da una implementazione nel servizio di messaggistica, ma si tratta di un passo avanti notevole che permetterà di godersi video in HD senza problemi, con consumi comunque non eccessivamente elevati.

Ad ogni modo, prima di inviare un’immagine o un video WhatsApp mostrerà la dimensione del file per ogni opzione possibile. Per inviare un file originale senza compressione, invece, basta consegnarli nella chat d’interesse come documento, mantenendo così la risoluzione originale.