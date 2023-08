WhatsApp: condivisione foto e video in qualità originale

Da alcuni giorni è possibile inviare foto e video in qualità HD, ma verrà sempre applicata la compressione (anche se minima). WABetaInfo ha scoperto nella versione beta 2.23.18.12 di WhatsApp per Android che presto sarà possibile l’invio in qualità originale.

Foto e video in qualità originale

La qualità HD (che significa fino a 4.096 pixel per le immagini e 720p per i video) è sicuramente un miglioramento, ma molti utenti preferiscono mantenere invariata la qualità originale. Finora era possibile aggirare la limitazione con un “trucco”, ovvero cambiare l’estensione dei file a DOC o PDF. Questo workaround non serve più nella versione beta 2.23.18.12 per Android.

Nella pagina di selezione dei documenti è stata aggiunta l’opzione per scegliere il contenuto dalla galleria dello smartphone. Le foto e i video in qualità originale verranno ancora condivisi come documenti, ma la procedura è stata semplificata. La novità arriverà sicuramente anche su iOS. Non è noto quando sarà accessibile a tutti.

Questa non è l’unica novità attualmente in test. Nella versione beta 2.23.18.9 per Android è presente la funzionalità che permette agli utenti di reagire agli aggiornamenti di stato con un avatar. È possibile scegliere tra 8 avatar. Ovviamente è ancora disponibile l’opzione che consente di reagire con una delle 8 emoji.

L’ultima novità è presente nella versione beta 2.23.18.15 per Android. Nell’impostazione relativa alla privacy delle chiamate è stata aggiunta l’opzione che impedisce di scoprire l’indirizzo IP, sfruttando il servizio di relay tramite server. Si avrà però una leggera diminuzione della qualità delle chiamate.