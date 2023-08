WhatsApp permetterà di creare piccoli gruppi senza nome

Su WhatsApp sta per fare capolino una nuova funzione che potrebbe fare la gioia dei più, in particolar modo degli accaniti fruitori delle conversazioni di gruppo che però sono sempre di fretta. La nuova feature, infatti, permetterà agli utenti di creare gruppi sulla celeberrima piattaforma di messaggistica senza però dare loro un nome.

WhatsApp: gruppi senza nome in dirittura d’arrivo

Ad annunciare la novità è stato direttamente Mark Zuckerberg di Meta sulla sua pagina Facebook e sul canale Instagram della società. Si tratta di una feature non di certo estremamente rivoluzionaria, ma sicuramente di rilievo, in quanto permetterà agli utenti di creare gruppi con maggiore facilità, rendendo l’operazione possibile pure quando non hanno ancora deciso un argomento specifico o devono creare un gruppo in fretta e furia.

Diversamente dai normali gruppi, però, quelli senza nome saranno limitati a un massimo di sei partecipanti. I gruppi “comuni”, invece, posso attualmente ospitare sino a ben 1.024 partecipanti.

Questa nuova tipologia di gruppi, in realtà, avrà comunque un nome, ma verrà generato automaticamente di volta in volta in base agli utenti che vengono aggiunti a ciascuno di essi. Alla luce di ciò, la funzione pare essere principalmente rivolta a familiari e amici che già si conoscono tra loro e che hanno bisogno di un sistema rapido per poter comunicare tutti insieme.

Da tenere presente che questa non è l’unica novità degli ultimi giorni relativa a WhatsApp. Recentemente, sempre relativamente ai gruppi, sono infatti state implementate alcune modifiche per i sondaggi e la condivisione della cronologia recente.