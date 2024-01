WhatsApp si aggiorna su iOS: le novità per iPhone

Ha preso il via il rilascio dell’aggiornamento che porta la versione iOS di WhatsApp alla release 24.2.75. L’update è in distribuzione attraverso App Store ed è destinato all’incarnazione finale dell’applicazione (non al programma TestFlight per i test in fase beta). Vediamo quali sono le novità introdotte per gli utenti iPhone.

Le novità dell’ultimo aggiornamento per WhatsApp su iOS

A livello di funzionalità, i cambiamenti sono due. Il primo è quello che riguarda l’arrivo di strumenti inediti per la formattazione del testo. Sono gli stessi che abbiamo già descritto su queste pagine nelle scorse settimane con un articolo dedicato.

Ecco i caratteri speciali da utilizzare per ognuno degli elementi mostrati qui sopra.

` per Code block, da inserire all’inizio e alla fine del blocco di codice da inviare (è l’accento grave o backtick in inglese);

per Code block, da inserire all’inizio e alla fine del blocco di codice da inviare (è l’accento grave o backtick in inglese); > per Quote block, da inserire prima del testo da citare;

per Quote block, da inserire prima del testo da citare; - , * oppure un numero per organizzare gli elementi di un elenco.

Il secondo cambiamento introdotto è quello che riguarda la creazione e la modifica di sticker personalizzati. Anche in questo caso, ne abbiamo già scritto durante la fase di test. È possibile generarne uno in modo semplice e veloce partendo da un’immagine o da una fotografia salvata sul dispositivo, mentre per l’editing si può contare su vari elementi decorativi.

Riportiamo di seguito il changelog mostrato da App Store per la versione 24.2.75 di WhatsApp destinata a iOS.

Aggiunte nuove opzioni di formattazione del testo per citazioni, elenchi puntati, liste numerate e codice in linea;

Ora puoi creare sticker dalle fotografie o modificare gli sticker con strumenti decorativi. Premi l’icona “Sticker” nella chat, naviga verso la sezione “Sticker” e seleziona “+” per utilizzare la nuova creazione degli sticker.

Come sempre accade in questi casi, il rilascio dell’aggiornamento è graduale e la distribuzione delle nuove funzionalità arriverà a completarsi solo entro le prossime settimane.