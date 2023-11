WhatsApp: le chat con lucchetto si possono nascondere

L’introduzione di nuove funzionalità che possono essere utili per preservare il più possibile la privacy su WhatsApp è sempre ben vista. A tal riguardo, è notizia delle ultime ore quella che prossimamente farà capolino sulla celebre piattaforma di messaggistica una nuova e interessante feature che consente di nascondere le chat con lucchetto.

WhatsApp: chat con lucchetto nascoste

Andando più in dettaglio, nella versione beta 2.23.24.20 di WhatsApp su Android è stata aggiunta una nuova funzionalità che permette di nascondere le chat con lucchetto mostrate nell’elenco delle conversazioni.

Dopo averle celate, per poterle visualizzare sarà necessario inserire il proprio codice segreto nella barra di ricerca nel tab delle chat. Il codice segreto, è bene tenerlo presente, va a sbloccare tutte le chat al posto del PIN del telefono.

La funzione risulta particolarmente utile nel caso in cui una persona estranea entri in possesso di uno smartphone altrui, in quanto in tal modo le chat nascoste resteranno al sicuro. Inoltre, nascondere le conversazioni eviterà di far capire ad altri che sono presenti delle chat con lucchetto e permetterà di evitare che possano essere stimolate eventuali curiosità.

Ricordiamo che le chat con lucchetto sono state introdotte a maggio scorso e per abilitarle non bisogna far altro che aprire una chat individuale o di gruppo, toccare la parte superiore della schermata dove è riportato il nome del contatto o quello del gruppo, poi selezionare l’apposita voce dalla sezione del menu che già include le opzioni relative alla crittografia e ai messaggi effimeri e il gioco è fatto.