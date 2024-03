WhatsApp: un lucchetto per le chat con crittografia

A gennaio, il team di Meta al lavoro su WhatsApp ha avviato il test di una nuova caratteristica: si tratta della visualizzazione di un’icona a forma di lucchetto nelle chat protette da crittografia end-to-end. Torniamo a scriverne oggi, poiché ha preso il via il rollout, anche se non ancora nell’edizione finale.

Un lucchetto per le chat di WhatsApp: cosa significa?

La novità ha a che fare con l’arrivo dell’interoperabilità, prevista per gli utenti europei e introdotta con l’obiettivo di rendere l’app conforme a quanto previsto dal Digital Markets Act appena entrato in vigore nel vecchio continente (per maggiori informazioni rimandiamo a un articolo dedicato). È stata notata dalla sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, nella versione beta 2.24.6.11 dell’applicazione per Android. Stando a quanto reso noto, la stessa funzionalità potrebbe comparire anche agli utenti fermi alle release 2.24.6.7, 2.24.6.8 e 2.24.6.10.

Vale la pena specificare che l’icona, così come il testo che l’accompagna, rimangono sullo schermo solo per pochi secondi dopo l’apertura della chat. Di fatto, servono a rendere chiaro all’utente che nessuno, nemmeno il team di WhatsApp, può leggere i messaggi trasmessi o ascoltare le chiamate effettuate, grazie all’impiego del protocollo Signal e, appunto, della crittografia end-to-end.

Come sempre accade in questi casi, potrebbero servire alcune settimane per raccogliere feedback e segnalazioni durante la fase di test, per poi assistere a una distribuzione della novità su larga scala, con l’integrazione nella versione finale di WhatsApp.

Così facendo, Meta, nonostante l’obbligo di garantire l’interoperabilità con le altre applicazioni di messaggistica, vuol sottolineare e ribadire il proprio impegno a favore della tutela della privacy. Ricordiamo che il mese prossimo entreranno in vigore di nuovi termini di servizio.

Un’altra funzionalità su cui Meta è al lavoro è quella relativa alle Community. In questo caso è riservata agli utenti business ed è comparsa in anteprima su iOS, nella release TestFlight. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo di WABetaInfo.