Whatsapp: nuove sfumature per i messaggi effimeri

Ci sono messaggi che hanno il dono del permanente, consacrando nel tempo il significato racchiuso tra le sue parole e sue emoji, ma ci sono anche messaggi che hanno il dono dell'effimero, svanendo dopo un tempo determinato per isolare la loro importanza ad un preciso contesto temporale. WhatsApp, dopo aver sposato la dimensione dell'effimero sui propri canali già nei mesi scorsi, vuole ora declinarne l'importanza con un maggior numero di opzioni per fare in modo che ognuno possa scegliere con meno vincoli e maggior libertà.

WhatsApp, nuove opzioni per i messaggi effimeri

L'annuncio è appena avvenuto per voce dello stesso Mark Zuckerberg e i rollout è in corso (se non vedi la novità sulla tua app è soltanto questione di tempo):

Gli utenti WhatsApp potranno scegliere di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita in tutte le nuove chat. Una volta attivati, tutti i messaggi nelle nuove chat individuali saranno visibili solo per il periodo di tempo selezionato dall'utente. Sarà inoltre possibile attivare i messaggi effimeri nel momento in cui si crea una nuova chat di gruppo. Se si sceglie di attivare questa nuova funzionalità, le impostazioni delle chat esistenti non verranno modificate e nessun messaggio al loro interno verrà eliminato.

WhatsApp ha inoltre aggiunto la possibilità di decidere a priori la durata della permanenza dei messaggi: le tre opzioni disponibili sono 7 giorni (situazione standard antecedente), 24 ore o 90 giorni. Direzione Telegram, insomma, ma con quest'ultimo in grado di offrire possibilità ancor più stringenti – per un senso dell'effimero ancor più radicale.

Se decidi di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita, mostreremo un avviso all'interno delle nuove chat per informare i tuoi interlocutori della tua scelta. E se cambi idea, disattivare l'impostazione è facile quanto attivarla.

Attenzione ad un dettaglio importante. Così come precisato da WhatsApp nella pagina di approfondimento sulla nuova funzione, “l'anteprima del messaggio potrebbe essere ancora visibile nelle notifiche fino all'apertura di WhatsApp“: quest'ultima considerazione è importante soprattutto quando si indica una scadenza di 24 ore al messaggio inviato, poiché la sola anteprima potrebbe già essere sufficiente per comprendere i contenuti del messaggio stesso.

Effimero, ma non troppo

WhatsApp sottolinea inoltre alcuni aspetti ulteriori che rendono l'effimero un po' meno effimero (cose da sapere per comprendere in modo esatto l'impatto che questa funzione può avere):

Quando rispondi a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondi a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche dopo che è trascorso il periodo di tempo selezionato.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup. I messaggi effimeri verranno eliminati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

Inoltre basta uno screenshot per annullare il valore dell'effimero: quando si invia un messaggio, insomma, se ne può decidere la permanenza su WhatsApp, ma la sua durata reale potrebbe andare ben oltre quanto stabilito. Non è dunque soltanto il mittente a stabilire la permanenza di un messaggio, ma questa durata viene stabilita tra le righe del rapporto fiduciario tra le parti.

Nelle chat individuali, sia tu che il tuo contatto potete attivare o disattivare i messaggi effimeri. Nelle chat di gruppo, qualunque partecipante può attivare o disattivare i messaggi effimeri. Tuttavia, gli amministratori possono cambiare le impostazioni del gruppo per far sì che solo agli amministratori sia consentito attivare o disattivare i messaggi effimeri.

Per attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita su tutte le nuove future chat individuali seleziona Impostazioni WhatsApp > tocca Account > Privacy > Timer predefinito messaggi e seleziona la durata stabilita.