WhatsApp: il tuo numero di telefono in vendita su BreachForums

Un altra notizia sta allarmando gli utenti di tutto il mondo che hanno o hanno avuto un account WhatsApp. RedHotCyber ha scoperto un forum dove sono stati messi in vendita oltre 100 milioni di numeri di telefono associati alla nota app di messaggistica istantanea.

Tra questi, circa 19 milioni, sarebbero italiani. Non solo, ma nell’elenco, proprietà di pericolosi cybercriminali, a fianco di ciascun numero è riportato anche il nome e cognome del proprietario. Stando alle informazioni in possesso di RedHotCyber i numeri sarebbero aggiornati a gennaio 2022.

In pratica, ognuno di noi potrebbe aver subito il furto del proprio numero di telefono. Quindi, in quell’elenco potrebbe esserci anche il nostro nome e cognome. Ciò dimostra ancora una volta come sia necessario proteggere i nostri dati grazie a sistemi professionali.

WhatsApp: maxi furto di numeri di telefono italiani

I numeri di telefono rubati ai 100 milioni di account WhatsApp sono ora in vendita su BreachForums. Sostanzialmente, si tratta dell’esatto successore di RaidForums, noto forum cybercriminale che recentemente è stato chiuso dalle Forze dell’Ordine Internazionali.

Perciò possiamo dire che le informazioni sui numeri di telefono rubati da account WhatsApp in tutto il mondo, riportate da RedHotCyber, sono confermate. A sostegno di questa certezza, fondamentalmente, ci sono due elementi.

Primo, nel forum sono presenti molti account di cracker esodati su questo BreachForums a causa della chiusura repentina di RaidForums. Secondo, RedHotCyber, cercando di contattare in totale anonimato il venditore per un sample, ha ricevuto – come si legge sul comunicato – “circa 5.000 record di persone italiane, con accanto il numero di telefono“.

La scoperta rivela che tutti siamo in pericolo e che il nostro numero di telefono potrebbe essere tra qui 19 milioni in vendita. Tra l’altro, ricorda RedHotCyber, qualora si trattasse di una lista datata, contrariamente a quanto dichiarato dal venditore, la minaccia non sarebbe minore perché sono pochi gli utenti che cambiano numero con una certa frequenza.

