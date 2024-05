WhatsApp: nuova funzione per gestire i download

A quanto pare, su WhatsApp sono in arrivo un bel po’ di nuove funzionalità: non solo quella che consente di generare le foto profilo tramite intelligenza artificiale e quella che permette di menzionare i contatti negli stati, ma stando alle più recenti indiscrezioni sarebbe in arrivo pure una feature per gestire i download.

WhatsApp: nuova funzione Manage Downloads in arrivo

Andando più in dettaglio, in base a quanto pubblicato su X dal leaker AssembleDebug, prossimamente WhatsApp andrà a implementare una nuova funzione, denominata Manage Downloads, che consentirà di cancellare determinate tipologie di dati con un solo tocco, come visibile nella seguente immagine.

Attualmente, WhatsApp informa gli utenti degli elementi contenuti in ogni singola chat e permette di eliminarli in blocco o singolarmente. Questo implica che se, ad esempio, si desidera eliminare solo i documenti e non i video, si è costretti a intervenire di volta in volta su ogni singolo elemento, il che risulta inevitabilmente macchinoso. Con la nuova funzione in arrivo, invece, sarà possibile cancellare specifiche categorie di file tutte insieme.

Con questa nuova funzionalità dovrebbe quindi diventare più semplice recuperare spazio dalla memoria interna, eliminando dati e file che probabilmente non sono più necessari su WhatsApp. Da notare che funzionalità simile è già disponibile su tante altre app e servizi per device mobili, come ad esempio nell’app Files di Google.

Da tenere presente che allo stato attuale non è chiaro quando la feature verrà concretamente implementata, ma in base a quanto rilevato dovrebbe trovarsi in fase di test, motivo per cui non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo per un’implementazione su larga scala.