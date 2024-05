WhatsApp: arrivano le foto profilo generate dall'IA

Presto sarà possibile creare le foto profilo di WhatsApp con l’aiuto dell’IA generativa. La sempre attenta redazione del sito WABetaInfo ha scovato la novità all’interno della versione beta 2.24.11.17 appena distribuita per Android. Funzionerà in modo simile a quanto già avviene con gli sticker.

L’IA per creare le foto profilo di WhatsApp

Lo screenshot mostrato qui sotto spiega in modo piuttosto chiaro come è stata strutturata la caratteristica. All’utente è chiesto di descrivere l’immagine con un breve testo, in un campo dedicato, digitando il prompt da sottoporre all’intelligenza artificiale per ottenere il risultato voluto.

Al posto di una fotografia tradizionale, permette dunque di mostrare ai contatti una foto profilo creata dagli algoritmi, personalizzata in base alle preferenze e agli interessi di ognuno. Questo potrebbe avere un impatto positivo anche sul fronte della privacy, costituendo un’alternativa valida alla condivisione del volto reale, talvolta impiegato dai malintenzionati per prendere di mira le potenziali vittime attraverso raggiri o altri comportamenti ostili che passano proprio dalle conversazioni in chat.

Come sempre accade in questi casi, si tratta di una funzionalità ancora in fase di sviluppo e sottoposta a un primo test. Al momento, non è dato a sapere quando sarà resa disponibile per tutti, nella versione finale di WhatsApp. Non è nemmeno da escludere la possibilità che il team di Meta al lavoro sul progetto scelga di abbandonarla, sulla base dei feedback raccolti.

Non sappiamo nemmeno quale sia il modello text-to-image impiegato per la creazione delle foto profilo con l’intelligenza artificiale (con tutta probabilità fa parte della famiglia Emu). Sarà inoltre interessante capire se, alle immagini, sarà appiccicata l’etichetta Made with AI che il gruppo di Mark Zuckerberg ha intenzione di portare sui social network Facebook, Instagram e Threads, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a identificare immediatamente i contenuti generati con questa modalità.