WhatsApp testa l'opzione per azzerare i messaggi non letti

WhatsApp sta testando la possibilità di azzerare automaticamente il conteggio delle notifiche dei messaggi non letti ogni volta che l’utente apre l’applicazione. La novità, individuata da WABetaInfo nella beta di WhatsApp per Android v2.24.11.13, ora disponibile attraverso il programma Google Play Beta, promette di migliorare la vita a coloro che si sentono sopraffatti dal numero elevato di messaggi non letti che si accumulano ogni giorno.

Un pulsante per cancellare i messaggi non letti

Uno screenshot della funzione rivela che WhatsApp aggiungerà un nuovo pulsante “Cancella non letti all’apertura dell’app” nella pagina delle notifiche. Una volta attivato, ogni volta che l’utente accederà all’app il contatore dei messaggi non letti verrà resettato a zero, offrendo una sorta di “nuovo inizio” a ogni sessione.

Questa opzione consentirà agli utenti di ridurre l’ingombro visivo dei messaggi non letti e di concentrarsi sulle conversazioni che ritengono più importanti, invece di sentirsi sopraffatti da un arretrato di messaggi in attesa di essere letti.

Secondo WABetaInfo, la possibilità di cancellare il numero di messaggi non letti potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli utenti che fanno parte di molte chat di gruppo, dove il volume di messaggi può diventare notevole. Questa funzione permetterà loro di gestire in modo più efficace le notifiche e di dedicare il proprio tempo e la propria attenzione alle conversazioni che ritengono più importanti.

Altre novità in arrivo su WhatsApp

WhatsApp sta lavorando per migliorare l’organizzazione dei messaggi all’interno della sua applicazione. Recentemente, la piattaforma ha introdotto i Filtri delle chat su Android e iOS, che consentono agli utenti di filtrare con un solo tocco tutti i gruppi di cui fanno parte e i messaggi non letti nell’app. Inoltre, si vocifera che WhatsApp potrebbe presto consentire agli utenti di nascondere le chat dei gruppi delle Community, distinguendole dai gruppi normali grazie a un’icona dedicata accanto al nome del gruppo.

La piattaforma di messaggistica di Meta inoltre, sta sviluppando una serie di altre funzionalità interessanti, tra cui una nuova interfaccia utente per gli aggiornamenti di stato, che mostra gli utenti online più recenti, il trasferimento di file offline, la modalità picture-in-picture e molto altro ancora.

Al momento non è ancora noto quando la funzione per cancellare i messaggi non letti sarà disponibile per i beta tester e quando arriverà sulla versione stabile di WhatsApp, ma si spera presto!