WhatsApp: nuova interfaccia per le chiamate audio in uscita

WhatsApp sta introducendo una serie di aggiornamenti che promettono di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con l’app. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, alcuni beta tester Android stanno attualmente esplorando una nuova funzione di interfaccia audio progettata per controllare le chiamate in uscita.

Una nuova interfaccia audio per una gestione più efficiente delle chiamate

La nuova interfaccia audio di WhatsApp offre una barra di chiamata ridisegnata, posizionata nella parte superiore dello schermo, che consente una migliore gestione delle chiamate in uscita.

Quando si riduce a icona la chiamata audio, nella parte superiore dell’interfaccia appare una nuova barra di chiamata. Questa offre agli utenti un maggiore controllo sulla chiamata in uscita. In precedenza, infatti, per tornare alla schermata di chiamata gli utenti dovevano toccare la barra di stato verde. Ora, con la nuova barra implementata, possono disattivare e terminare direttamente la chiamata audio senza dover tornare alla schermata dedicata. Ciò semplifica la gestione della chiamata e rende più rapido terminarla o metterla in pausa.

Controllo dello zoom

Oltre alla nuova interfaccia audio, WhatsApp sta introducendo una funzione di controllo dello zoom per la fotocamera, attualmente disponibile per alcuni beta tester iOS. Un nuovo pulsante consente agli utenti di regolare facilmente lo zoom durante la registrazione di foto e video.

Grazie a questa nuova funzione sarà possibile gestire con precisione il livello di ingrandimento direttamente dall’interfaccia di registrazione, senza dover uscire dalla fotocamera dell’app. Ciò permetterà di creare contenuti multimediali in modo più semplice. Questa funzione è disponibile nell’aggiornamento 24.9.10.75 di WhatsApp.

Creazione di eventi e interazione nelle Community di WhatsApp

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha recentemente annunciato che i membri delle Community di WhatsApp possono ora creare eventi all’interno dei loro gruppi e rispondere agli annunci degli amministratori. In questo modo, sarà più facile organizzare incontri, sia di persona che virtuali, tra i membri del gruppo. Gli amministratori potranno fissare data, ora e luogo di un evento, fornendo tutte le informazioni necessarie ai partecipanti.

Inoltre, con la funzione “rispondi agli annunci dell’amministratore“, i membri del gruppo potranno inviare feedback e commenti quando un amministratore pubblica un avviso importante. Così facendo, gli amministratori potranno raccogliere in modo più interattivo le opinioni degli utenti rispetto ad annunci e comunicazioni condivise nel gruppo.