WhatsApp testa passkey per accedere ai backup crittografati

WhatsApp, la popolare app di messaggistica, sta testando una nuova funzione chiamata “Passkey” per semplificare e rendere più sicuro l’accesso ai backup crittografati su Android. L’obiettivo è migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo un metodo alternativo per proteggere i propri dati.

WhatsApp rende più facile l’accesso ai backup crittografati con Passkey

Con l’introduzione della funzione “Passkey“, gli utenti di WhatsApp su Android potranno crittografare e sbloccare i propri backup utilizzando i dati biometrici, come le impronte digitali o il riconoscimento facciale. In questo modo non è più necessario inserire una password complessa per accedere al backup, semplificando notevolmente il processo di autenticazione.

Attualmente, infatti, WhatsApp consente di proteggere il backup con una password personalizzata o una chiave di crittografia a 64 cifre, che possono risultare difficili da ricordare per molti utenti.

Maggiore sicurezza e accessibilità per gli utenti

Grazie alla nuova funzione “Passkey“, gli utenti potranno sfruttare l’autenticazione biometrica per accedere ai propri backup, riducendo così le possibilità di rimanere bloccati in caso di smarrimento della password. Secondo WABetaInfo, la passkey sarà memorizzata in modo sicuro in un gestore di password con un ulteriore livello di sicurezza, garantendo così la massima protezione dei dati degli utenti.

Disponibilità e altre novità in arrivo

La funzione “Passkey” per i backup di WhatsApp è attualmente in fase di sviluppo ed è stata individuata nella versione 2.24.18.13 dell’app WhatsApp Android beta. Al momento, non è ancora stata distribuita al pubblico ed è disponibile solo per un gruppo limitato di beta tester attraverso il programma Google Play Beta, che al momento è al completo.

Oltre alla funzione “Passkey”, WhatsApp sta lavorando anche ad altre interessanti novità, come la possibilità di contrassegnare come lette tutte le chat non lette con un solo tocco, effetti e filtri AR per le videochiamate su iOS, e l’introduzione di nomi utente e PIN per limitare i messaggi di spam. Queste nuove funzioni promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti e rendere WhatsApp ancora più sicura e versatile.