WhatsApp, attenti alla pericolosa truffa del "nuovo numero"!

Non bastava la truffa della chiamata senza risposta ad allarmare i cittadini italiani in queste settimane. Stando a report recenti, infatti, nel Belpaese si starebbe diffondendo un nuovo stratagemma dei soliti malintenzionati del caso tramite SMS e WhatsApp. Si tratta di messaggi pericolosi, segnalati anche dalla polizia postale, che vedrebbero un presunto parente richiedere denaro a causa di “emergenze” di vario genere, con l’ovvio intento di trarre profitto dalla disattenzione delle ignare vittime.

La nuova truffa del cellulare rotto su WhatsApp

Come evidenziato dalle autorità nostrane, recentemente una donna di 85 anni ha denunciato un’anomala richiesta di soldi da parte di un interlocutore sconosciuto, fintosi un conoscente in cerca di aiuto economico per emergenze non precisate. La formula più diffusa per contattare le vittime recita: “Ciao mamma/papà, il mio cellulare è rotto: ho cambiato numero”. Dopodiché, nell’SMS si trova un altro numero di cellulare che la vittima dovrebbe contattare per tornare a parlare con il figlio.

Naturalmente, si tratta di un inganno poco efficace agli occhi di un utente particolarmente attento. Tuttavia, le denunce provengono prevalentemente da anziani o persone che non hanno un buon rapporto con la tecnologia e, inevitabilmente, cascano nel tranello.

Nella nota della polizia postale si legge:

“Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente.”

Stando a quanto dichiarato dagli agenti, le truffe stanno aumentando in numero, frequenza ed efficacia proprio a causa di queste strategie. Pertanto, il consiglio rimane uno solo: cancellare la conversazione ed eliminare il numero dalla rubrica se salvato, in quanto potrebbe trattarsi di una SIM rubata.