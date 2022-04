WhatsApp ci permetterà di nascondere l'ultimo accesso ad alcuni contatti

Il solito WABetaInfo ci anticipa una delle nuove feature che potremo presto ritrovare in WhatsApp, la nota app di messaggistica istantanea.

La novità in particolare pare riguardare l’indicazione di data e ora dell’ultimo accesso che ad oggi è possibile disattivare per tutti i contatti. Naturalmente, disabilitare questa opzione non ci permette di scoprire l’ultimo accesso neanche per tutta la nostra rubrica. Ora però ci sarebbe una modifica interessante in arrivo.

WhatsApp: “Ultimo accesso” disabilitato solo per alcuni contatti

WaBetaInfo ha scoperto la presenza di alcuni cambiamenti che WhatsApp starebbe apportando alla sua nota piattaforma. Pare infatti che in futuro potremo selezionare alcuni specifici contatti a cui nascondere il nostro ultimo accesso all’app. Questo significa che potremo scegliere le persone che, per un motivo o per un altro, non vogliamo che conoscano la data e l’ora del nostro ultimo collegamento a WhatsApp. Un limite che non riguarderà più tutti gli altri contatti.

Precisiamo ovviamente che si tratta di una funzione ancora in fase di test, che non è disponibile per il pubblico. Difficile dire al momento quando sarà inclusa con uno dei prossimi aggiornamenti dell’applicazione, ma si tratta di una modifica certamente molto interessante, specialmente per chi ha buone ragioni per nascondere il proprio accesso a determinati contatti.