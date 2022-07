WhatsApp ci permetterà di nascondere il nostro stato online

Una indiscrezione in arrivo dal solito Wabetainfo.com ci informa che Meta sarebbe al lavoro su una novità relativa a WhatsApp che ci darà l’opportunità di nascondere il nostro stato online.

La feature è già in via di sviluppo, insieme alla possibilità di modificare i messaggi di testo inviati, e verrà resa disponibile nelle prossime settimane per i primi test.

WhatsApp: presto sarà possibile nascondere lo stato online

Si tratta di una delle caratteristiche più richieste da parte degli utenti nel corso degli anni allo scopo di preservare la loro privacy. Ad oggi, WhatsApp permette di nascondere l’ultimo accesso, ma se stiamo utilizzando l’applicazione risultiamo comunque online ai nostri contatti.

La nuova feature punta a fare un passo in avanti da questo punto di vista. Non solo sarà impossibile per gli altri conoscere l’ultimo accesso, ma persino se in un determinato momento saremo online.

Come è possibile vedere dallo screenshot allegato, potremo nascondere lo stato a tutti, solo ai contatti o ad alcune persone selezionate. L’opzione viaggerà di pari passo con quella relativo all’ultimo accesso. Ovviamente, se decideremo di nascondere tutte le nostre informazioni, non potremo vedere parimenti quelle degli altri.

Lo scorso anno, WhatsApp aveva già limitato la possibilità di visionare l’ultimo accesso di un contatto se con questi non si era mai chattato: lo scopo era impedire alle app di terze parti di monitorare il nostro stato online. La nuova opzione punta a perseguire ulteriormente l’obiettivo di un maggiore controllo della privacy da parte dell’utente, in un’epoca in cui dotarsi di una VPN può essere un’ottima idea. La release è prevista prossimamente.

