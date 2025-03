WhatsApp: reazioni emoji e Alza la mano nelle videochiamate

Su WhatsApp arrivano finalmente due funzioni interessanti per le videochiamate: le reazioni emoji, e l’alzata di mano per fare una domanda che magari frulla per la testa, ma non si trova il momento giusto per infilarsi nella conversazione.

Le reazioni emoji e l’alzata di mano sbarcano su WhatsApp

La redazione di Android Authority ha scovato le due funzioni inedite nell’ultima versione beta di WhatsApp (la 2.25.5.21). Si anniderebbero dietro l’innocente pulsante con i tre puntini nella barra inferiore delle videochiamate.

Le reazioni emoji sono proprio quello che sembrano: una serie di faccine per esprimere le proprie emozioni in tempo reale, senza dover ricorrere alle parole. Pollice in su per un “mi piace”, risata per un “che ridere!”, mani giunte per un “grazie”, ecc. Insomma, un linguaggio universale per far capire agli altri che si è sulla stessa lunghezza d’onda emotiva.

E se invece si ha qualcosa da dire ma non si vuole passare per maleducati o interrompere il flusso del discorso? Niente paura, basterà alzare la manina virtuale e aspettare il proprio turno, come alle elementari. Solo che qui non si rischia di beccarsi un rimprovero dalla maestra se lo si fa troppo spesso.

Disponibilità delle nuove funzioni

Sia chiaro, WhatsApp non ha inventato proprio nulla di nuovo. Servizi come Google Meet o Zoom hanno queste funzioni da secoli. Ma meglio tardi che mai E poi, diciamolo, era ora che WhatsApp si scrollasse di dosso un po’ di polvere e rendesse le sue videochiamate meno piatte.

Ovviamente, essendo ancora in fase di test nella beta, non sappiamo quando potremo effettivamente usare queste nuove funzioni. Potrebbero volerci giorni, settimane o mesi prima che approdino nella versione ufficiale di WhatsApp.