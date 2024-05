WhatsApp: reazioni più rapide per immagini e video

Il team di WhatsApp è davvero inarrestabile. Neppure il tempo di scoprire che sono in arrivo nuove funzioni per gestire i download e per generare foto profilo sfruttando l’AI che già emergono ulteriori notizie riguardo l’avvento di ulteriori feature. È notizia delle ultime ore, infatti, quella che sul famoso servizio di messaggistica potrebbero arrivare reazioni più rapide per immagini e video.

WhatsApp: scorciatoie per reagire a immagini e video

Andando più in dettaglio, WABETAInfo ha scoperto che Whatsapp sta introducendo nuove scorciatoie per reazioni e risposte direttamente nella schermata di visualizzazione multimediale dell’app per Android.

Sino a questo momento, invece, per reagire o rispondere a un’immagine, un video o una GIF su WhatsApp, occorre tornare alla chat e poi interagire con il messaggio. Con l’implementazione delle nuove scorciatoie, invece, sarà sufficiente rimanere nella schermata di visualizzazione del contenuto multimediale, sfruttando da lì i due nuovi comandi disponibili: una per reagire e una per rispondere.

La funzione permette senza ombra di dubbio di risparmiare tempo in quanto gli utenti possono continuare a concentrarsi sul contenuto senza tornare alla vista della chat per rispondere e reagire. Inoltre, migliora l’esperienza d’uso complessiva, fornendo un sistema migliorato per interagire con i media, rendendo le interazioni più efficienti attraverso un’interfaccia moderna. Il tutto, inoltre, si allinea con l’impegno di WhatsApp di andare a fornire un’interfaccia sempre più raffinata.

Da tenere presente che la novità è attualmente disponibile solo per un gruppo ristretto di tester della versione beta, ma verrà rilasciata gradualmente a tutti gli utenti nei prossimi giorni.