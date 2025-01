WhatsApp, arriva una nuova scheda dedicata ai chatbot AI

WhatsApp ha una novità in serbo per noi. La versione beta per Android ha introdotto un nuovo design che mette in primo piano una serie di chatbot AI.

WhatsApp, nuova scheda per dialogare con i chatbot AI

L’aggiornamento, individuato da WABetaInfo, sostituisce la tab Community con una sezione interamente dedicata alle funzioni AI di WhatsApp. Qui si troverà una selezione di “personaggi AI popolari” con cui conversare, oltre ad altri bot organizzati per argomento.

WhatsApp sta sperimentando anche la possibilità di creare personaggi AI personalizzati. Meta offre già questa opzione, ma solo attraverso AI Studio sul sito web di Instagram. Portarla direttamente nell’app semplificherebbe di molto il processo.

In realtà, le funzioni AI di WhatsApp non sono una novità assoluta. L’app offre già immagini e sticker generati dall’AI, oltre a uno strumento di ricerca potenziato dall’intelligenza artificiale di Meta. Tuttavia, queste funzioni sono attualmente accessibili solo negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi, e in un numero limitato di lingue.

La nuova tab AI mira a dare più visibilità a questi strumenti, che finora erano nascosti nella tab Chat principale. Un modo per spingere gli utenti a sperimentare di più con l’intelligenza artificiale?

E le Community, che fine faranno?

Ma cosa ne sarà della tab Community? Niente paura, la funzionalità non scomparirà. Una precedente versione beta di questa settimana ha introdotto una versione “semplificata” della creazione di Comunità all’interno della tab Chat. Insomma, sembra che WhatsApp stia riorganizzando la sua interfaccia per dare più spazio all’AI, senza però sacrificare le funzioni esistenti.

Quando arriverà la nuova funzione

Per ora, la tab AI è disponibile solo nella versione beta di WhatsApp per Android, accessibile tramite Google Play. Ma i posti per i beta tester sono limitati e al momento non è possibile iscriversi. Non si sa se e quando la nuova tab sarà aggiunta alla versione definitiva dell’app. E anche in quel caso, è probabile che il cambiamento riguarderà solo i paesi in cui le funzioni AI sono già disponibili.